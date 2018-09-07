Gökhan ÇELİK - Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) DÜNYAYA “Muhteşem Süleyman" ismiyle nam salan Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu Padişahı ve 89'uncu İslam Halifesi Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının 452'nci yılında, Kanuni'nin az bilinen özelliklerini Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın DHA'ya anlattı. Sultan Süleyman'ın askeri ve devlet yönetimi konusunda üstün bir zekaya sahip olduğunu belirten Çaşın, kendi döneminde kimsenin yapamadıklarını yapan iyi bir devlet adamı, iyi bir asker ve devrimci olduğunu söyledi. Osmanlı İmparatorluğu'nu 46 yıl yöneten ve bu dönemde 13 kez sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman, 6 Eylül 1566'da Zigetvar Seferi sırasında hayatını kaybetti. 10'uncu Osmanlı sultanı olması sebebiyle on numarayı tamamlayan manasına gelen “Saibü'l Aşereri'l Kamilet" de denilen Kanuni Sultan Süleyman, batıda da “Muhteşem Süleyman" ismiyle tanındı. İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, “Muhteşem Süleyman" lafı batılılar tarafından onun kudreti ve başarıları yüzünden verilmiş bir addı. Çünkü Kanuni çok üstün bir zekaya sahip. Bu zekasını da sadece askeri alanda değil başka alanlarda da kullanan bir şahsiyetti. 19 yaşında Manisa'da Saruhan Beylerbeyi olmuştur. 1520'de 26 yaşında da padişah olmuştur. 1521'de Mohaç Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır. Bu savaş dünya harp tarihinde en büyük savaşlardan biridir. Çok büyük topçu ateşi, düşmanın perişan edildiği, Osmanlı tabiri ile mafi perişan edildiği bir ordunun kazandığı bir zafer. 400 senelik bir donanma ile bir sene sonra da Rodos'u almış biri. O dönem Rodos Şövalyeleri Akdeniz'e, deniz ticaretimize büyük zarar veriyordu. Burası 100 bin asker ile alınmıştır. Buranın yanı sıra; Belgrad, Doğu Ege Adaları, Budapeşte, Macaristan, Kuzey Afrika, Cezayir, Slovakya ve hatta Almanya'ya kadar topraklarını genişletmiştir" dedi.

“DEVLETE HİZMETİNİN 4'TE 1'İ MUHAREBE ALANINDA GEÇMİŞTİR" Kanuni'nin o dönemde çok güçlü bir donanma kurduğuna dikkat çeken Çaşın, “Donanmayı komuta eden çok önemli komutanları vardı. Bunla, Barbaros Hayrettin Paşa ve Turgut Reis. 1538'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Muharebesi'ni kazanılmıştır. Diğer yandan Turgut Reis ile birlikte Rodos ve Ege Adaları'nın alınması ve Süveyş'in kontrolü ile birlikte Akdeniz'i Türk hakimiyetine alarak bir Türk gölü haline getirmiştir. 46 yıl bir zati görev yapmıştır. Bunun 10 yılı sefer de geçmiştir. Yani devlete hizmetinin 4'te biri muharebe alanında geçmiştir. Bu da çok önemlidir. Diğer devlet padişahlarının hiç birinde bu özellik yoktur. En uzun görevde kalan devlet büyüğüdür. 6 milyon 557 bin kilometre olan topraklarını 14 milyon 893 bin kilometreye çıkarmıştır. Bu daha önce o dönemde 6'ncı yüzyılda hiçbir devlette görülmemiş bir olaydır" şeklinde konuştu. “MODERN ÜNİVERSİTELERİN TEMELİNİ KURDU" Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın Konuşmasını şöyle sürdürdü;