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Ölümünün birinci yıldönümü! Başak Cengiz, samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti

09.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de samuray kılıcıyla sokak ortasında vahşice katledilen mimar Başak Cengiz ölümünün yıldönümünde gözyaşlarıyla anıldı. Adının verildiği sokakta ailesi ve sevenleri tarafından yapılan anmada Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı. Anne Beyhan Cengiz, " Kızım senden özür diliyorum. Seni koruyamadım. Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız'' dedi.

Ölümünün birinci yıldönümü! Başak Cengiz, samuray kılıcıyla vahşice katledilmişti

Mimar Başak Cengiz (28), bir yıl önce, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçla saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti. Cengiz için ölümünün birinci yıldönümünde adının verildiği sokakta anma programı düzenlendi. Anmaya Cengiz'in ailesi ve sevenleri ile AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin ile kadınlar, Başak Cengiz Sokak'taki anmada, Başak Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Anne Beyhan Cengiz, " Kızım senden özür diliyorum. Seni koruyamadım. Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımda oldunuz" dedi. Baba Avni Cengiz "Başak unutulmuyor, unutulmayacak. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten"diye konuştu.

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(DHA)


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