Ölümünün birinci yılında Cüneyt Cebenoyan'ın ardından: 'Zaman tedavi eder mi?'

Sonra Elif doğdu ve üst üste kayıplar yaşayan Cüneyt, bir kez daha yaşamayı seçti. Ayşegül'le hayatlarını değiştirdiler, Elif'i büyütmeye başladılar. Zeki, güzel, kendinden emin bir çocuktur Elif. Cüneyt haklı olarak onunla iftihar ederdi.

Bir oğlu oldu, bebek güzeli Ali. Onu ve annesiyle babasını da 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti.

Cüneyt Cebenoyan, ölümün karşısına hayat tercihiyle çıkma kararı alabilmiş biriydi. Eşi Ayşegül'le birlikte, ablasının ölümünün sarsıntısına evlat sahibi olarak karşı çıkacaklardı. Nasipse bir kız, bir erkek.

Gazeteci-yazar Cüneyt Cebenoyan tam bir yıl önce 3 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ablasını 1994'te PKK saldırısında; oğlunu, annesini ve babasını 1999 depreminde kaybeden Cebenoyan'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Gazeteci-yazar Sevin Okyay, 2015'teki bir yazısında "Zaman tedavi etmez" diyen Cebenoyan'ı geçen yıl ölümünün ardından şu satırlarla uğurlamıştı.

Seydişehir-Konya kara yolundaki bir trafik kazasında eşi Ayşegül yaralanırken, Cüneyt de erkenden hayata veda etti. Arabası önce önündeki arabaya, sonra da refüjdeki bariyerlere çarpmıştı. Ülkesinin üç büyük canavarı onun hayatını önce altüst etti, sonra da canını aldı: Terör, deprem ve trafik.

Annesiyle babasının Yalova'daki sitesini yerle bir eden depremden sonra şöyle diyordu:

"Deprem benden hem geçmişimi hem de geleceğimi aldı. Anne, baba ve çocuk… Bir anda annesiz ve babasız bir çocuk ve çocuksuz bir baba haline geldim 1999'da. Yasemin'in öldüğü gün doğan ve nihayetinde annem ve babamı hayata döndüren Ali, annem ve babamla birlikte bu dünyadan ayrılmıştı."

Cüneyt ailesinden dört kişiyi kaybetmesine neden olan bu iki felaketin ardından gene de mücadele gücünü kaybetmedi.

İşini, sinema yazılarını bir kenara bırakmadı. Onları yazmaya, disiplinli bir şekilde çalışmaya, festivallere gitmeye devam etti. Arkadaşlarıyla sohbetlerini de aksatmadı; doğru bildiğini savunmayı da.

Onu en çok üzen, The Marmara Oteli'nin altındaki Opera Pastanesi'ne, portmantoda asılı paltonun cebine bombayı koyan PKK'lı Deniz Demir sonradan olayı üstlendiği halde, onun "mahalle"sinin, cinayetlerin faili olan kişiyi, örgütü suçlamaya yanaşmaması oldu. Sadece bir özür istediğini, bu özür gelmediği gibi bir de ırkçılıkla, sol düşmanlığıyla suçlandığını söylüyordu. Oysa bir ara siyasete bile adım atmaya niyetlenmiş bir solcuydu.