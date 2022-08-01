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Ölümüyle herkesi yasa boğmuştu! Kan donduran Zehra Bayır cinayetinde flaş gelişme

01.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için çalıştığı eğlence mekanında kan donduran bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşletme sahipleri tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra Bayır hakkında adli tıp raporu tamamlandı ve raporda Bayır'ın ölüm nedeni belirtildi. Öte yandan olayın yaşandığı mekandan yeni fotoğraflar da ortaya çıktı.

Ölümüyle herkesi yasa boğmuştu! Kan donduran Zehra Bayır cinayetinde flaş gelişme

Kardeşi için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladıktan sonra ödemesini alamadığı nedeniyle tartışma yaşadığı işletme sahipleri tarafından canice katledilen Zehra Bayır hakkında Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan adli tıp raporunda genç kızın ölüm nedeni yer aldı. Raporda Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı, olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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'TOPLU PARA VERECEĞİZ' DEYİP ÖDEME YAPMADILAR

Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

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BAŞINA SERT CİSİMLE VURUP HAVUZA ATTILAR

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

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Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

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İŞLETME SAHİPLERİ MEKANI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olayın yaşandığı eğlence mekanı ile Zehra'nın öldürülüp, atıldığı havuz DHA muhabirleri tarafından görüntüledi. İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü.

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Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.

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ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Öte yandan Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANACAK

Bu arada sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zehra Bayır'ın ailesine ulaşıldığını belirterek, "Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır’ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara’ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak" dedi.

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(DHA)

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cinayet
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