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Olur’da minareye yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 22:16 | Son Güncelleme

ERZURUM’un Olur ilçesinde Merkez Cami minaresine yıldırım düştü.

Olur’da minareye yıldırım düştü

Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM’un Olur ilçesinde Merkez Cami minaresine yıldırım düştü. Minarenin hasar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Bugün akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olduğu Olur’da Merkez Cami minaresine yıldırım düşü. Minarenin alem olarak bilinen üst bölümüne çarpan yıldırım hasara yol açtı. Minareden kopan taşlar çevreye saçıldı. Olay sırasında cami çevresinde kimse olmadığı için şans eseri yaralanan olmadı. Yıldırım düşen minarede hasar oluştu.

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Olur’da minareye yıldırım düştüOlur’da minareye yıldırım düştüOlur’da minareye yıldırım düştü

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