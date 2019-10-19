‘Olursa Olur, Olmazsa 120 Saatin Bittiği Dakika Teröristlerin Başını Ezeriz’

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin kararlılığını aktardığını da söyleyen Erdoğan, ‘‘Amacımızın bu bölgede kimseyle çatışmak, kimsenin kanını dökmek olmadığını belirttik. Hedefimizde teröristler olduğunu söyledik. Bu teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkmaları halinde Barış Pınarı Harekatı’nın sona ereceğini ilan ettik. Çarşamba günü yaptığımız grup toplantımızda bu işin bir gecede bitirilmesini teklif etmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatların ve mevzilerinin yıkılması için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Biz ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımız gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz’’ dedi.

‘‘Milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık, diplomatik başarı elde ettik’’

Türkiye’de muhalefet ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan, ‘‘Türkiye’yi bir kez daha mahvederim’’ sözlerine sert bir yanıt verilmemesini harekatın başladığı gün yine Amerikan Başkanı’nın diplomatik dille pek bağdaşmayan mektubunun kamuoyundan gizlenmesini eleştiriyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de yaptığı konuşmada bu tepkilere yanıt verirken Türkiye’nin bu tutumuyla önemli diplomatik başarı elde ettiğini savundu.

‘‘Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Tam tersine kendi taleplerimizi muhataplarımıza anlatarak önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa da geçmişte olduğu gibi beklemeyecek verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun bugüne kadar milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Türkiye için en iyisi en hayırlısı neyse onu yaptık onu yapmayı da sürdüreceğiz.’’