HABER

‘Olursa Olur, Olmazsa 120 Saatin Bittiği Dakika Teröristlerin Başını Ezeriz’

19.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verdiren Suriye uzlaşması Salı günü sona erecek. Türkiye, 13 maddelik şartların yerine gelmemesi halinde bu sürenin sona ermesinin ardından yeniden harekata başlayacak

‘Olursa Olur, Olmazsa 120 Saatin Bittiği Dakika Teröristlerin Başını Ezeriz’

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verdiren Suriye uzlaşması Salı günü sona erecek. Türkiye, 13 maddelik şartların yerine gelmemesi halinde bu sürenin sona ermesinin ardından yeniden harekata başlayacak.

Bugün Kayseri’de düzenlenen bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin kararlılığını teyit ettiler.

Türkiye’nin Suriye sınırında terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG güçlerinin batıdan doğuya 444 kilometre, kuzeyden güneye 32 kilometrede oluşturulacak güvenli bölgenin dışına çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan: ‘‘Pazarlık sünnettir, verdiğimiz süre Salı günü bitiyor’’

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin kararlılığını aktardığını da söyleyen Erdoğan, ‘‘Amacımızın bu bölgede kimseyle çatışmak, kimsenin kanını dökmek olmadığını belirttik. Hedefimizde teröristler olduğunu söyledik. Bu teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkmaları halinde Barış Pınarı Harekatı’nın sona ereceğini ilan ettik. Çarşamba günü yaptığımız grup toplantımızda bu işin bir gecede bitirilmesini teklif etmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatların ve mevzilerinin yıkılması için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Biz ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımız gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz’’ dedi.

‘‘Milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık, diplomatik başarı elde ettik’’

Türkiye’de muhalefet ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan, ‘‘Türkiye’yi bir kez daha mahvederim’’ sözlerine sert bir yanıt verilmemesini harekatın başladığı gün yine Amerikan Başkanı’nın diplomatik dille pek bağdaşmayan mektubunun kamuoyundan gizlenmesini eleştiriyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de yaptığı konuşmada bu tepkilere yanıt verirken Türkiye’nin bu tutumuyla önemli diplomatik başarı elde ettiğini savundu.

‘‘Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Tam tersine kendi taleplerimizi muhataplarımıza anlatarak önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa da geçmişte olduğu gibi beklemeyecek verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun bugüne kadar milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Türkiye için en iyisi en hayırlısı neyse onu yaptık onu yapmayı da sürdüreceğiz.’’

‘‘Harekat bölgemizde Rusya’nın korumasındaki rejim güçleri de bulunuyor, meseleyi Putin’le ele alacağız’’

Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın hedefleri arasında Menbiç ve Kobani de var. YPG’nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin hakim olduğu kente Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Suriye Ordusu ve Rus güçleri girdi.

Türkiye’nin uzlaşma metninde öngörülen 120 saatin dolacağı Salı günü Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini açıklayan Erdoğan, Rus liderle yapacağı görüşmede Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye Ordusu’nun ilerleyişini de gündeme getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Sayın Putin’le görüştükten sonra inşallah yolumuza hayırlısıyla devam edeceğiz. Kardeşlerim, harekat bölgemizin bir kısmında Rusya’nın korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi de onun için Sayın Putin’le ele alacağız. Çünkü bir hal çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz’’ diye konuştu.

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Britanya'da Brexit oylaması ertelendiBritanya'da Brexit oylaması ertelendi
Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısıKuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Brexit hakkında çok önemli gelişme

Flaş gelişme: Anlaşma oylaması ertelendi!

Son dakika! Reuters duyurdu: Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Brexit: İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB'yle varılan anlaşma var

İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Şili'de ulaşım zammı protestoları! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili'de sokaklar savaş alanına döndü

'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi

'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.