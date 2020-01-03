HABER
  4. Olur'un Karnavas şalı Japonya'ya ihraç edilecek

Olur'un Karnavas şalı Japonya'ya ihraç edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Karnavas Mahallesi'nde dokunan şal, Japonya'ya satılacak.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Karnavas Mahallesi'nde dokunan şal, Japonya'ya satılacak. Japonya'da yaşayan Karslı iş adamı Ali Uçum'un Olur ilçesinde kuracağı atölyelerde dokunacak şal ve Bardız kilimleri, Japonya'ya ihraç edilecek.
Kars'tan yaklaşık 20 yıl önce Japonya'ya göç eden iş adamı Ali Uçum, Olur ilçesinde incelemelerde bulundu. MÜSİAD Kars Şubesi'nin Dış İlişkiler Başkanlığı'na da yürüten Ali Uçum, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ile birlikte Olur Kaymakamı İlker Okur'la görüştü. Halk Eğitim Merkezi'nde dokunan Karnavas şalını inceleyen Uçum'a bilgi veren Kaymakam İlker Eker, "Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerimiz Olur karnavas bezi dokuyor. Karnavas bezi, yıllar önce dokunmaya başlamış çok özel bir bez. İçerisinde yaşanmışlığı barındırıyor. Bu ürünlerin Japonya'ya pazarlamalarında bizden destek istediler. Olur ilçemiz için güzel şeyler temennisiyle bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Olur ilçesine kuracakları atölyelerde dokunan Karnavas şalı ve Bardız kilimini başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine pazarlamak istediklerini belirten iş adamı Ali Uçum, üretime katkı sağlamayı da hedeflediklerini söyledi.
MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, bölgedeki el sanatlarının geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek bu konuda Kars MÜSİAD'la iş birliği yapacaklarını söyledi. Demir, "Olur Karnavas bezi ile Şenkaya Bardız kilimi ve Oltu'da dokunacak halıları Japonya'ya ihraç ettirip hem buradaki istihdamı artırmak hem de bu bölgedeki kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.
Bölgede dokunan el emeği ürünleri ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydeden MÜSİAD Kars Şubesi Başkanı Şahin Aydın, Japonya'da faaliyetini sürdüren işadamı Ali Uçum'un desteğiyle yöresel ürünlerin Uzakdoğu ülkelerine pazarlanacağını bildirdi.
Dokuma ustası Sündüz Pala ise, yöreye has Karnavas şalının ihraç edilecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Buzun sultanlarıBuzun sultanları
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kameradaTakla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, kaza anı kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kutlama yaptılar

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası senatörlerden Trump'a tepki

ABD'de Trump'a Kasım Süleymani tepkisi

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

3 metrelik boşlukta asılı kaldı!

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.