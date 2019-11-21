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'Ölüü' yazan duvarın önünde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

ADANA'da, Fahrettin Aydın (55), üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Fahrettin Aydın (55), üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı.

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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