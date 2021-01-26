Ölüyü diriltecek süper güçleri olduğuna inanan çift kızlarını öldürdü

Korkunç olay Pazar gecesi Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinin Madanapalle şehrinde meydana geldi.

Özel güçleri olduğuna inan çift V Padmaja ve V Purushotham Naidu, kızlarını diriltebileceklerine inanıyordu.

Polis raporlarına göre çift, kızları 27 yaşındaki Alekya’yı ve 22 yaşındaki Sai Divya’yı kurban etmelerini söyleyen ‘ilahi bir mesaj’ aldıkları belirtildi.

"ONLARI GERİ GETİRECEĞİZ"

Alekya, Hindistan Orman Yönetimi Enstitüsünde öğrenciydi, Divya ise müzik alanında öğrenim görmüştü. Polis raporlarına göre Alekya ve Divya bıçaklamış ve dambılla dövülmüş. Çiftin eve gelen polislere “Gecenin sonuna kadar bize zaman verin, onları geri getireceğiz” dediği belirtildi.

Kurbanların darp edilen bedenleri polisler tarafından bulundu.

Olay yerine gelen polisler olay mahallinde ritüel malzemelerinin yanında kurbanların bedenlerini sarilerle örtülü olarak buldu.

Times of India’nın haberine göre civardaki sakinler evden gelen çığlık seslerini duyduktan sonra polise haber verdi.

Bölge müfettişi Ravi Manohar Chary, "Olayların neden ve nasıl gerçekleştiğine dair tüm ayrıntıları henüz bilmiyoruz; ancak eve vardığımızda çiftin normal davranmadığını gördük. Kızların dirileceğini söyleyerek kendilerine bir gün daha vermemizi istediler. Çiftin sanrısal bir durumda olduklarını düşünüyoruz, bu yüzden araştırmak biraz zaman alacak" dedi.

Polisler ailenin evde kızlarıyla yalnız olduğunu, salgın nedeniyle evin yardımcısının içeri girmesine izin vermediklerini söyledi. Polisler çifti göz altına alırken, cesetler otopsiye alındı.



