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Oluz Höyük'te 2 bin 500 Yıllık Pers sarayı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında 2 bin 500 Yıllık Pers sarayına ait "apadana" denilen sütunlu kabul salonu ve taht salonu bulundu - Kazı sorumlusu Prof. Dr. Şevket Dönmez: - "Bütün dünya Oluz Höyük'ü izlemeye başladı. Bence Göbeklitepe'den sonra Anadolu din tarihini güncelleyen, Anadolu din tarihini değiştiren çok önemli bir merkez olmaya başladı"

Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, 2 bin 500 Yıllık Pers sarayına ait, apadana denilen sütunlu kabul salonu ile taht salonu ortaya çıkarıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, 20 kişilik ekiple Oluz Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, kazı alanının teknik ve yapısal özellikleri hakkında bilgi aldı.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma alanında kendilerini heyecanlandıran yeni bir yapının ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Pers Sarayı'na ait 2 bin 500 yıllık kalıntıların ortaya çıkmasını sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Varol, "Kazı yerini gezerek bu yıl çıkarılan eserleri inceleme fırsatı bulduk. Bu, çok uzun soluklu bir çalışma. Hocamıza ve burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber ne kadar zorlu koşullarda iş yapıldığını gördük. Hocamıza, bilim dünyasına ve Amasya'mıza kattıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kazı sorumlusu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez de Amasya kent merkezinin 25 kilometre güneybatısında yer alan Oluz Höyük'te, mimarideki köklü değişim ile taşınabilir maddi kültür bulgularından, yaklaşık M.Ö. 450 yıllarında Pers kökenli bir Akhamenid zümre ya da topluluğun yerleşmiş olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Bu seneki kazılarda bir Pers kentinin ortaya çıkmaya başladığını anlatan Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kentin yeni birimleri açığa çıkmaya başladı. Bir yol ve bir malikaneyi biz biliyorduk, bir ateşgede (ateş tapınağı) ortaya çıkarmıştık. Bunların hepsi dünya tarihinde bir ilk. Bu sene de ilk defa bir apadana denilen sütunlu bir kabul salonu, bir taht salonu açığa çıkmaya başladı. Henüz daha onun kazılarının başlangıç aşamasındayız. Ama şu anki aşama ve bulgular bile çok heyecan verici. Bunlar Anadolu Demir Çağ tarihinin, Anadolu Eski Çağ tarihinin ve Pers arkeolojisinin çok önemli bir dönemidir. Kimliklendiren ve ünik kılan çok önemli bulgular. Şu an 6 sütun kaidesi ortaya çıkardık. Henüz daha net bir plan ortaya çıkmadı ama 1-2 yıllık kazılarda inşallah bunları da açığa çıkaracağız. Bu seneki kazılarda Hitit Dönemi'ne ait bir boğa heykelciği bulduk. Pers kentinin altında çok büyük bir Hitit kenti var. Şanovhitta olduğunu düşünüyoruz. Buranın geleneksel bir kutsal kent olduğunu, her gelen medeniyetin de burada kutsal tapınak yaptığını bize gösteriyor."

Kazı çalışmalarını, 12 akademisyen,10 arkeolog ve 15 arkeoloji öğrencisiyle yürüttüklerini belirten Dönmez, "Kazıya başlamadan önce böyle bir Pers kenti bulacağımızı bilmiyorduk. Ne böyle bir tapınak, ne böyle bir kabul salonu...Hiçbir şey tahmin etmiyorduk." dedi.

Sadece sıradan bir Orta Anadolu höyüğü kazıp Demir Çağı kültürüyle ilgili kendilerince problem olan sorunları çözeceklerini düşündüklerini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Ama bambaşka bir dünyayla karşılaştık. Şu an inanın bütün Orta Anadolu arkeolojisi temelinde, Anadolu arkeolojisi temelinde bütün dünya Oluz Höyük'ü izlemeye başladı. Bence Göbeklitepe'den sonra Anadolu din tarihini güncelleyen, Anadolu din tarihini değiştiren çok önemli bir merkez olmaya başladı."

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Amasya kazı oluz höyük Pers Prof. Dr. Şevket Dönmez

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