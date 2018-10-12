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Omar Tomasoni ile Tekfen Filarmoni Mersin'de konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önemli trompetçilerinden kabul edilen İtalyan Omar Tomasoni ile Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mersin'de sahne alacak

MERSİN (AA) - Avrupa'nın önemli trompetçilerinden İtalyan Omar Tomasoni ile Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mersin'de konser verecek.

Şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası, "Sonbahar Konserleri" kapsamında Mersin Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

"Trompetin altın çocuğu" olarak adlandırılan İtalyan Omar Tomasoni, konserde orkestraya solist olarak eşlik edecek.

İtalyan Wonderbrass Quintet'in de kurucu üyelerinden olan Tomasoni ve topluluk, konserde Aleksandr Harutyunyan'ın en önemli eserlerinin başında gelen "Trompet Konçertosu" ile George Gershwin'in Rus trompetçi Timofei Dokschitzer'in düzenlemesiyle trompet ve orkestra için uyarlanan "Mavi Rapsodi" adlı bestesini yorumlayacak.

25 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek konserde Tomasoni ve topluluk, Leonard Bernstein'ın "On The Town Suiti", Anton'n Dvorak'ın da "Sol majör 8. Senfoni" eserlerini de sanatseverler için seslendirecek.

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