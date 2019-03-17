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Omar'ın durumunu sorgulayan sunucunun programı askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:21 | Son Güncelleme

Fox News sunucusu Jeanine Pirro'nun programının, "Ilhan Omar'ın başörtülü olması nedeniyle ABD anayasasına uygunluğunu" sorgulayan yorumları nedeniyle askıya alındığı belirtildi

ABD'de, Kongrenin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın, "inancı nedeniyle ülke anayasasına uygunluğunu" sorgulayan sunucu Jeanine Pirro'nun programının askıya alındığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Fox News, ay başında Ilhan Omar'ın başörtüsü ve inancına ilişkin anayasaya uygunluk yorumlarında bulunan Pirro'nun "Justice with Jeanine" isimli programını askıya aldı.

Pirro'nun normal yayın akışında yer alan dün geceki programı da yayınlanmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Pirro'nun programının askıya alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Trump, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Pirro'yu geri getirin. Sevgili ortakları sahte haberler basını ile yakından çalışan radikal solcu Demokratlar, ülkemizin çoğunluğunu susturmak için her yolu deniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pirro, 9 Mart'ta yayımlanan programının bir bölümünde Kongre üyesinin başörtüsü taktığını belirterek, "Omar'ın dini inançlarının ABD Anayasası ile çeliştiğini" iddia etmişti.

Fox News'ten konuya ilişkin, "Jeanine Pirro'nun Ilhan Omar hakkındaki yorumlarını şiddetle kınıyoruz. Pirro'nun yorumları, kanalımızın görüşlerini yansıtmıyor ve konuyla ilgileniyoruz." açıklaması yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD anayasa İlhan Omar

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