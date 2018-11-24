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Ombudsman devreye girdi, gence üniversite kapıları açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumunca, üniversite sınavında başarılı olan ancak "e-okul" sisteminde kaydı bulunmadığı için üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi sağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle üniversiteye kaydını yaptıramayan gencin mağduriyeti giderildi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavında başarılı olan ancak "e-okul" sistemine kayıtlı olmadığı için üniversite kaydını yaptıramayan bir öğrencinin başvurusu değerlendirildi.

Haziranda yapılan sınavda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleşen ve "e-devlet" üzerinden üniversiteye "e-kayıt" yaptırmak isteyen öğrenci, lise mezuniyet bilgilerinin "e-okul" sisteminde bulunmaması nedeniyle kaydını tamamlayamadı.

Sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına başvuran öğrenci, kayıt süresini kaçırarak üniversiteye gitme hakkını kaybetti.

Bunun üzerine öğrenci, MEB tarafından eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği, bu nedenle kayıt süresini kaçırdığı ve kaydını yaptıramadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Öğrencinin başvurusunu inceleyen ombudsmanlığın YÖK ile temasa geçmesinin ardından öğrencinin mağduriyeti giderildi ve üniversiteye kaydı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ombudsmanlık öğrenci Sorun üniversite

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