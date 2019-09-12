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Ombudsman Gazianteplilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Bizim çabamız şu; özellikle insanımıza haklarının ne olduğunu hatırlatmak ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmak" - "İnsanımız haklarının ne olduğunu öğrenebilirse ve hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek, şikayet ettiğimiz sorunların yüzde 50'si kendiliğinden çözülür"

GAZİANTEP (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurum olarak vatandaşlara haklarının ne olduğunu hatırlatmaya ve toplumda hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çabaladıklarını belirtti.

Malkoç, bir otelde düzenlenen "Ombudsman Gazianteplilerle Buluşuyor" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 10-15 yılda fevkalade önemli gelişmelere tanık olduğunu kaydetti.

Malkoç, anayasada ve yasalarda halka hizmet, insanların haklarını bilmeleri ve öğrenmeleri açısından önemli mesafeler alındığını söyledi.

Türkiye'deki hak ve özgürlükler konusunda oluşturulan güzel ortamı teröristler ve terör faaliyetlerinin zehirlediğini anlatan Malkoç, "Biz yeniden bu zehirlenmelerin sona ermesi ve tahrip edilen hak ve özgürlükler alanının yeniden düzenlenmesi, zarar gören kurumların inşası için toplum olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Malkoç, son yıllarda Türkiye'de yargı dışında alternatif çözüm yollarının çoğalmaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ceza davalarında savcılıklar uzlaşmacılığı öneriyorlar. Arabuluculuk bazı konularda zorunlu hale geldi. Vatandaşla kamu arasındaki hizmetlerde, vatandaş idarenin eylem ve işleminden memnun değilse, kamu hizmeti veren arkadaşların tutum ve davranışlarından memnun değilse mahkemeye gitmeden önce kamu denetçiliğine başvursun. Adalet mülkün temeli. Toplumda huzur ve barışın sağlanması, adaletin tesis edilmesine bağlıdır. Zaten devletin kuruluş gayesi de budur. Adalete ulaşmanın birkaç tane kolaylaştırıcı çözümü olması gerekiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu sizler için avantajlı bir kurum. Hangi kurumla ilgili şikayetiniz, talebiniz varsa bunu bize iletmeniz yeterli oluyor. Biz dava dilekçelerindeki gibi şekil şartlarına bakmıyoruz. İkincisi, bize başvurunuz ücretsiz. Harç, pul başvurusu yok. Hepsini kurum karşılıyor. Üçüncüsü de bize başvurusu tarihinden itibaren 6 ay içerisinde karar vermek zorundayız. Yasada çok açık hüküm var. Bizim çabamız şu; özellikle insanımıza haklarının ne olduğunu hatırlatmak ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmak. İnsanımız haklarının ne olduğunu öğrenebilirse ve hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek, şikayet ettiğimiz sorunların yüzde 50'si kendiliğinden çözülür."

Gaziantep Valisi Davut Gül de son yıllarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşın kamu hizmetlerine ulaşması, kamu görevlilerinin keyfiyetten uzak, hesap verebilir olmaları yönünde bir sistemin oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Gül, Gaziantep'te de bu anlayışla hizmet ettiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Malkoç ve denetçiler Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak ve Sadettin Kalkan toplantıya katılanların istek ve şikayetlerini dinledi.

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Gaziantep Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ombudsman

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