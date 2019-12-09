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Ombudsman sayesinde engelli kadrosuna geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurunun ardından, yüzde 84 engeli olan sözleşmeli mübaşirin sicil özlük bilgileri "engelli personel" olarak düzenlendi

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı başvurunun incelenmesi sonucu, yüzde 84 engeli olan vatandaş, sözleşmeli mübaşir kadrosundan engelli kadrosuna geçti.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da Asliye Hukuk Mahkemesinde sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan yüzde 84 engelli vatandaş, engelli kadrosunda çalışmak için idareye başvurdu.

İdare, sözleşmeli personelin engelli kadrosuna geçişi hakkında bir kanuni düzenleme bulunmadığını belirterek, talebi reddetti.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran engelli personel, Adalet Bakanlığının kendisine engelli statüsü tanımasını ve ilgili kadroya atanmayı talep etti.

Ombudsmanlık uzmanlarının idareyle yaptıkları görüşme sonucunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, başvurucunun durumunu tekrar gözden geçirdi. Genel Müdürlük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıyla, şikayetçi vatandaşın kayıtlarındaki sicil özlük bilgilerinin "engelli personel" olarak değiştirilmesini istedi.

Engelli vatandaş, Ombudsmanlığa ulaşarak sorununun KDK sayesinde çözüldüğünü, idarenin kendisine engelli statüsü tanıdığını, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel bilgilerinin bu doğrultuda değiştirildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
engelli kadrosu KDK

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