"Ombudsmanlık İsveç'e bizim kültürümüzden gitti"

STOCKHOLM (AA)- Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Avrupa'da yaşayan ayrımcılığa ve ırkçılığa uğrayan vatandaşlarımız bize de haber vererek o ülkenin ombudsmanına başvursun, ombudsman nezdinde biz de bu başvuruyu takip edelim'' dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçicisi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğinde Türk STK'ları ile buluşan Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ombudsmanlığı olarak Avrupa'da yaşayan 6 milyon vatandaşa haklarını arama yollarını öğretmek amacıyla farkındalık oluşturma projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Malkoç, 'Bu kapsamda şu ana kadar Avusturya, Belçika, Almanya'ya ve son olarak İsveç'e geldik. Bu ülkelerde ombudsmanlar ve insan hakları kuruluşlarının temsilcileri ile görüştük. Ayrıca bu ülkelerde yer alan vatandaşlarımızın kurduğu sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile bir araya geliyoruz'' şeklinde konuştu.

Irkçılık ve ayrımcılığa uğrayanların yaşadıkları ülkenin ombudsmana başvuru yapması gerektiğinin altını çizen Malkoç, şöyle konuştu: