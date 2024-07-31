Ömer Arvas: 'En ağır yaptırımlar uygulanmalıdır'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye İsrail tarafından düzenlenen suikasta yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulanmasına ilişkin AK Parti MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas bir açıklama yaptı.

Arvas'ın açıklamasından satır başları:

"İsmail Haniye’nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulanıyor.

İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram)bu vahşette de aktif görev alıyor.

Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar.

Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut."