Ömer Ay: Toplumsal Bellek Platformu'nun 'Cinayetten hüküm giydi, siyasette olmamalı' dediği İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı

Toplumsal Bellek Platformu'nun verdiği bilgilere göre, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı seçilen Ömer Ay ise cinayet davasında yargılanan üç "ülkücü"den biriydi ve cinayete azmettirmekten idam cezasına çarptırılmıştı.

Yine CHP üyesi olan Yavuz Yükselbaba ile birlikte 17 Haziran 1980’de öldürülen Mehmet Zeki Tekiner, 1961 Anayasası'nın hazırlanmasına katkı sağlamış bir isimdi.

Ömer Ay, aynı zamanda avukat olan Mehmet Zeki Tekiner'in öldürülmesiyle ilgili davada, cinayetinin azmettiricisi olarak hüküm giymişti.

Yakınlarını siyasi cinayetlerde kaybedenlerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, eski CHP Nevşehir Milletvekili ve İl Başkanı Mehmet Zeki Tekiner'in 40 yıl önce öldürülmesinden hüküm giyen Ömer Ay'ın İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı seçilmesine tepki gösterdi. Platform, İYİ Parti ve son genel seçimde Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP yönetimlerini tavır almaya çağırdı.

Toplumsal Bellek Platformu, açıklamasında, geçmişlerinde cinayet, cinayete azmettirme gibi suçlar barındıran ve ‘’siyasi saiklerle işledikleri bu suçlarla ilgili hiçbir surette pişmanlık hissetmeyen kişilerin’’ siyaset sahnesinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Platform açıklamasında Ömer Ay’ın 4 Haziran 1986 tarihinde, hukuken bırakılmasını gerektirecek haklı bir sebep olmaksızın tahliye edildiğini, hakkındaki kesinleşmiş hükme rağmen fiilen "cezasızlık ile ödüllendirildiğini" savundu.

Açıklamada, ‘’Bilindiği üzere cezasızlık Türkiye’de siyasi cinayet mekanizmasının önemli bir dişlisidir ve aydınlara ilişkin cinayetlerdeki cezasızlık politikasının tipik bir örneği bu vakada da karşımıza çıkmaktadır’’ denildi.

Toplumsal Bellek Platformu, Tekiner ve Yükselbaba cinayetinin faili olarak hüküm giyen Uğur Coşkun’un da 2012 yılında 3. Yargı Paketi ile yürürlüğe giren af mahiyetindeki kanundan faydalanarak, firar ettiği Belçika’dan Türkiye’ye döndüğünü hatırlattı.

Ömer Ay’ın, 2014 yılında, Türk Ocağı Seminerleri’ne katılmak üzere Nevşehir’e davet edilen diğer cinayet hükümlüsü Uğur Coşkun ile Nevşehir Barolar Birliği Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek fotoğraf çektirdiklerini belirten de hatırlatan Toplumsal Bellek Platformu, bu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmış olmasının, mahkemede inkar edilen suç ortaklığının devamına ve işlenen suçlardan pişmanlık duyulmadığına kanıt olduğunu da savundu.