Ömer Can, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde bir alışveriş merkezinde mağaza sorumlusu olarak çalışan Ömer Can Vardar (22), enfeksiyon teşhisiyle yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İznik'te oturan taksi şoförü Ahmet Haşim Vardar, yaklaşık 5 ay önce oğlu Ömer Can'ı, yüksek ateş şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Can Vardar’a enfeksiyon teşhisi konuldu. Enfeksiyonun ciğerlerine yayılması üzerine hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Ömer Can Vardar, önceki gün yaşamını yitirdi.

Hobi olarak müzikle ilgilenen Ömer Can Vardar’ın cenazesi, dün Eşrefzade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

