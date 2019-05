Ömer Çelik: “23 Haziran’da berrak bir seçim sonucu ortaya çıkacak”

Eksikliklerin yeni süreçte tamamlanacağını ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılacağını belirten Çelik, “Eksikliklerinin tamamlandığı, bir takım usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim ortamı olacağı için bir oy farkla bile seçimi kim kazanırsa başımızın üzerinde yeri var diyeceğiz. Vatandaşımız nasıl bir karar veriyorsa başımızın üstündedir. Konuyu anlamadan eleştiren dış çevrelerin aslında demokrasi konusunda ne kadar tutarlı olduklarını çok uzağa gitmeden yakın zamandaki bir takım tutumlarından anlayabiliriz. Bunlara Türkiye’nin iç siyasetinde destek verenlerin veya bunlara dayanmak isteyenlerin aslında bu dayanaklarının ne kadar zayıf olduğunu görmeleri gerekir. Aynı kesimler Türkiye’de seçimin yenilenecek olmasını bir demokrasi yoksunluğu gibi göstermeye çalışan çevreler Mısır’da darbecilerin yanında yer aldılar. Mısır’daki referandum sonuçları söz konusu olduğunda aynı çevreler ‘Sisi demokrasiyi restore ediyor’ gibisinden açıklamalara imza atmışlardı. ABD’nin Sözcüsü diyor ki; ‘biz bu durumu not ettik.’ Dünyanın her tarafında seçim sonuçları not edilebilir. Bu seçim meselesiyle bu kadar ilgililerken ve demokrasi konusunda bu hassasiyeti gösterirken eş zamanlı olarak Venezuela’da askeri darbe çağrısı yapmalarını, Venezuela’da seçilmiş liderin askeri darbe yoluyla alenen görevden uzaklaştırılması için bir çağrıda bulunmalarını da bütün dünya not alıyor” diye konuştu. Çelik, “Bize NATO’yu, AGİT’i hatırlatanların bilmesi gerekir ki; bu kurumlarla ilgili olarak ilkesel olarak bütün mükellefiyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu hatırlatmayı yapanların PYD/YPG’ye terör örgütlerine verdikleri destekler devam ediyor. Yakın zamanda ABD’de bir rapor yayınlandı, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına Türkiye’de Sünni Müslümanlar olarak etiketleyerek bunlarla ilgili bir hassasiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden Türkiye’nin içindeki siyasetçilerin bütün bu durumları iyi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Hiçbir siyasetçi kendi ülkesini bir başka ülkeye şikayet ederek herhangi bir yol almak şeklinde tutum içerisine girmemelidir” açıklamasında bulundu.