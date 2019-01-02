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Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2019 18:46 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez’e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman'ın açığa alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik paylaşımında, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine İl Başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP DE GÖREVDEN ALMIŞTI

MHP yönetimi, Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları nedeniyle Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk ederken, Samsun İl Başkanı Taner Tekin'i de görevden almıştı.

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ak parti Samsun

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