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  4. Ömer Çelik: “Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapılmaktadır”

Ömer Çelik: “Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapılmaktadır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapıldığını belirterek, “3 bin 668 kişiye şu an kadar hesapları var ise hesaplarına yoksa Ziraat Bankası’nda adlarına hesap açılarak hesaplarına bin TL para yatırıldı“ dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesi’nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek koordinasyon toplantısı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapıldığını belirterek, “3 bin 668 kişiye şu an kadar hesapları var ise hesaplarına yoksa Ziraat Bankası’nda adlarına hesap açılarak hesaplarına bin TL para yatırıldı“ dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesi’nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelik, ”Adana’mız 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldı. Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır” dedi.
”Valilikler kurulan risk koordinasyon merkezi, tüm belediye başkanlarımızın bu krize müdahale ederken ortak bir dayanışma içinde hareket etmesi, bütün sivil toplum örgütlerinin gereken duyarlılığı göstermesi son derece önemli oldu” diyen Ömer Çelik, “Çok büyük can kayıplarıyla karşı karşıya kalınabilirdi. Ama ilk andan itibaren emniyet güçlerinin, jandarmanın askerlerimizin verilen talimatlarla vatandaşlarımızı uyarması. Afet başladığı andan itibaren camilerden anons yapılarak 1’inci katların terk edilmesi istenmesi anonsları yapıldı. Valiliğin kriz koordinasyon merkezinin istikrarlı bir şekilde olaya müdahale etmesi, vatandaşlarımızın üst katlara çıkması sayesinde Allah’a şükür bir can kaybı olmadı“ diye konuştu.

Adana’ya 41 milyon TL’lik hibe
Buradaki zararlar için hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geldiğini ve son derece önemli çalışmalar yaptığını belirten Çelik, “Milli Eğitim Bakanımız okulda oluşan zararlar için 500 bin TL’lik ödenek sağlamıştır. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL Merkez Bankasına gönderdi. Adana’ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapılmaktadır. Bunun tabi devamı da gelecek” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara 3 milyon 742 bin TL’lik yardım
Ömer Çelik, ”3 bin 668 kişiye şuan kadar hesapları var ise hesaplarına yoksa Ziraat Bankasında adlarına hesap açılarak hesaplarına bin TL para yatırıldı. 3 milyon 742 bin TL’lik kaynak bankada vatandaşlarımızı hesaplarındadır. Bundan haberi olmayan vatandaşlarımızın gidip paralarını alabilirler” dedi.

Adana’ya 2 bin toplu konut yapılacak
4 ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutlu kentsel dönüşüm başlatacaklarını belirten Çelik, ”Şehit Erkut Akbay 500, 19 Mayıs 500, PTT Evleri 500 ve Sinan Paşa Mahallesi’nde 500 konut yapılacaktır” dedi.

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