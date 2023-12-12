AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze’deki hadiselerin aktarıldığı bir sunumda oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.

Dün üzücü bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bizim bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Bu fiili saldırı ile ilgi olarak bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Bu hadiseden büyük üzüntü duyduğumuzu, sporda bunu mazur göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bu fiili saldırıyla ilgili olarak bir disiplin suçu oluştuğu kanaati oluşmuştur. Parti tüzüğüne aykırı faaliyetlerde bulunulduğuna karar verilmiştir. MKYK tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Faruk Koca'nın partimizinden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır.

ABD'YE İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Biden yönetimi acil durum yetkisini kullanarak 14 bin tank mermisinin İsrail’e satışına onay verdi. Bütün bunlar İsrail’in kendisini savunma hakkı adı altında yapılıyor. ABD’de bir karar tasarısı kabul edildi. Karar tasarısına göre anti-siyonizim kavramı, anti-semitizme eşitmiş. Yani siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz, Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Bu kadar idraktan yoksun bir karar olabilir mi?





