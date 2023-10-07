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  4. Şişli'de yangın! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Şişli'de yangın! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

07.10.2023 20:52 | Son Güncelleme:
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Şişli'nin iş merkezinin bodrum katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de yangın! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin bodrum katındaki kapıcı dairesinde çıktı. Kapıcı dairesinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Daire içinde bir kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri yoğun duman olan bodrum katına inerek dumandan etkilenen kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken iş merkezi olarak kullanılan 9 katlı binanın boş olması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri apartmanda uzun süre duman tahliyesi yaptı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Büyükdere Caddesi'nin Mecidiyeköy yönünde trafik akışı bir süre aksadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)


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