Ömer Çelik: Birleştirme tutanaklarından sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var o süreci bekliyoruz (1) 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklama yaptı. AK Parti'nin İstanbul için olağanüstü itirazının ne zaman yapılacağı sorusunu yanıtlayan Çelik, "Birleştirme tutanakları ortaya çıktığı zaman, o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var o süreci bekliyoruz. YSK’nın o işlemi gerçekleştirmesine bağlı, zannediyorum yedi gün süremiz var. O işlem gerçekleştikten sonra vakit geçirmeden kullanılacaktır" dedi.

"YSK BAĞLI OLDUĞU KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE KARARLARI VERİYOR"

Çelik, "YSK bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararları veriyor. YSK meşruiyetini milletten alıyor. Sürece saygı gösterilim ki sonuca da saygı gösterelim. Yargı yolu seçim öncesi olduğu kadar seçim sonrası için de söz konusudur.

F-35 ALIMI

F-35 alımına ilişkin Çelik, "F-35 projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir" dedi.

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Haluk KARAASLAN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

