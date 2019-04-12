HABER

Ömer Çelik: Birleştirme tutanaklarından sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var o süreci bekliyoruz (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklama yaptı. AK Parti'nin İstanbul için olağanüstü itirazının ne zaman yapılacağı sorusunu yanıtlayan Çelik, "Birleştirme tutanakları ortaya çıktığı zaman, o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var o süreci bekliyoruz. YSK’nın o işlemi gerçekleştirmesine bağlı, zannediyorum yedi gün süremiz var. O işlem gerçekleştikten sonra vakit geçirmeden kullanılacaktır" dedi.

"YSK BAĞLI OLDUĞU KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE KARARLARI VERİYOR"
Çelik, "YSK bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararları veriyor. YSK meşruiyetini milletten alıyor. Sürece saygı gösterilim ki sonuca da saygı gösterelim. Yargı yolu seçim öncesi olduğu kadar seçim sonrası için de söz konusudur.

F-35 ALIMI
F-35 alımına ilişkin Çelik, "F-35 projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir" dedi.

Görüntü dökümü
-Çelik'in açıklaması
-Detaylar

Haluk KARAASLAN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Sakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdıSakarya’daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı
Kütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaKütahya'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.