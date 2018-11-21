Ömer Çelik: Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrasında görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önemli verimli bir görüşme yapıldı. Çalışmalar neticesinde yerel seçimlere dönük ittifak ile ilgili çerçeve ortaya çıkacak. Çalışmaların genel başkanlara sunulması ile iki lider tekrar bir araya gelecek. Detayları paylaşacak durumda değilim belli bir çerçeve var. Belli bir model var. Genel Başkan yardımcılarına talimat verildi. Kendi aralarında konuşacaklar. Daha sonra çalışmalar liderlere sunulduğunda bu çerçeveyi sizinle paylaşacağız. Çok olumlu bir aşamadayız. Daha olumlu bir noktaya gideceğimizi ifade edebilirim. Bugün yeni bir durumdayız. Cumhur ittifakının yerel seçimle ilgili olarak işbirliği arayışı ile ilgili son derece olumlu, memnuniyet verici bir noktadayız. Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. Ankara, İstanbul, İzmir'deki adaylarımıza ilişkin açıklama yapacağız. Bugün bir araya gelme, ortaya çıkan iradeye yerel seçimdeki ittifaka dönüş olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil onun dışındaki çerçeve ile ilgili bir tanıtım yapılacak. Diğer yerlerle ilgili detaylar genel başkanlarımıza sunulacak liderlerin tekrar bir araya gelmesi ile çerçeve kesinleşecek" diye konuştu.

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-Çelik'in açıklaması

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

