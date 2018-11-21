HABER

Ömer Çelik: Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki  görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrasında görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önemli verimli bir görüşme yapıldı. Çalışmalar neticesinde yerel seçimlere dönük ittifak ile ilgili çerçeve ortaya çıkacak. Çalışmaların genel başkanlara sunulması ile iki lider tekrar bir araya gelecek. Detayları paylaşacak durumda değilim belli bir çerçeve var. Belli bir model var. Genel Başkan yardımcılarına talimat verildi. Kendi aralarında konuşacaklar. Daha sonra çalışmalar liderlere sunulduğunda bu çerçeveyi sizinle paylaşacağız. Çok olumlu bir aşamadayız. Daha olumlu bir noktaya gideceğimizi ifade edebilirim. Bugün yeni bir durumdayız. Cumhur ittifakının yerel seçimle ilgili olarak işbirliği arayışı ile ilgili son derece olumlu, memnuniyet verici bir noktadayız. Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. Ankara, İstanbul, İzmir'deki adaylarımıza ilişkin açıklama yapacağız. Bugün bir araya gelme, ortaya çıkan iradeye yerel seçimdeki ittifaka dönüş olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil onun dışındaki çerçeve ile ilgili bir tanıtım yapılacak. Diğer yerlerle ilgili detaylar genel başkanlarımıza sunulacak liderlerin tekrar bir araya gelmesi ile çerçeve kesinleşecek" diye konuştu.

Görüntü dökümü
-Çelik'in açıklaması
-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Edirne'de bez torba uygulamasına başlandıEdirne'de bez torba uygulamasına başlandı
İstanbul'da gökkuşağı eşliğinde muhteşem gün batımıİstanbul'da gökkuşağı eşliğinde muhteşem gün batımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.