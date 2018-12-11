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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli yarın görüşecek (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 19:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yarın saat 16:00' da gerçekleşecek" dedi.   

ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi yarın saat 16:00' da gerçekleşecek" dedi.

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