Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkan Bahçeli yarın görüşecek (1) 

ANKARA (DHA) - AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, "Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'nin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yar\u0131n saat 16:00' da ger\u00e7ekle\u015fecek" dedi.PARTNERSosyal Medyan\u0131n Di\u011fer Y\u00fcz\u00fc: Tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 Birinin Foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u0130ki Y\u0131ld\u0131r Birebir Taklit Eden Kad\u0131nMeral Ak\u015fener: Mansur Yava\u015f \u0130Y\u0130 Parti\u2019yi tercih etmediMHP, Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir aday\u0131n\u0131 geri \u00e7ekti
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