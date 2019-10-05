Ömer Çelik 'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz.

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak.

Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.

Adalet Bakanlığı yeni bir insan eylem planı üzerinde çalışıyor.

Kamp toplantısında göç konusunu tartıştık... Deprem konusunda alt yapı çalışmaları gözden geçirildi...

CHP'nin terör konusundaki yaklaşımına güçlü eleştiriler getiriyoruz.

