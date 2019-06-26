Ömer Çelik: 'Kara Propaganda Odakları Cevabını Aldı'

İstanbul’da seçimlerin tekrar edilmesi kararı ve sonrasında İmamoğlu’nun büyük oy farkıyla bir kez daha seçilmesi, Erdoğan başkanlığında toplanan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı.

Demokrasiye ve sandıktan çıkan karara Erdoğan’ın ardından bir saygı mesajı da AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. “Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Bütün siyasilerin saygı duyması gereken bir husustur. Sonucunu saygıyla karşılıyoruz” sözleriyle seçim değerlendirmesi yapan Çelik, bu tercihin yine partilerine dönmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Ömer Çelik, İstanbul’da seçimin tekrar edilmesi kararı sonrası, Erdoğan’ın liderlik tarzı ve seçimin nasıl demokratik bir ortamda gerçekleşeceği yönünde gelen eleştirilere, muhalefeti de eleştirerek yanıt verdi.

“Diktatörlük safsatası”

Ömer Çelik “Yurt dışında Cumhurbaşkanımıza karşı seçimlerin yenilenme kararıyla birlikte büyük bir kara propaganda başlamıştı. Yine bu diktatörlük safsatasından başlayarak seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği, sonuçların manipüle edileceği şeklinde Türkiye düşmanları yine devreye girmişlerdi. Maalesef yine birileri bunların sözlerini alıp iç politikaya tercüme etti ama görüldü ki 25 yıllık bir yerel yönetim iktidarı devredilirken, seçim sürecinde çok sert tartışmalar yaşanırken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir. Bu demokratik olgunluğa liderlik eden de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır olmuştur. Bu kara propaganda odakları, bir kere daha bu tavırdan cevaplarını almışlardır” şeklinde konuştu.