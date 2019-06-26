HABER

Ömer Çelik: 'Kara Propaganda Odakları Cevabını Aldı'

26.06.2019 00:10 | Son Güncelleme

İstanbul seçimlerinin sonucu Erdoğan başkanlığında toplanan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Milli irade berrak şekilde tecelli etmiştir" dedi, bu tercihin yine partilerine dönmesi için çalışacaklarını kaydetti

Ömer Çelik: 'Kara Propaganda Odakları Cevabını Aldı'

İstanbul’da seçimlerin tekrar edilmesi kararı ve sonrasında İmamoğlu’nun büyük oy farkıyla bir kez daha seçilmesi, Erdoğan başkanlığında toplanan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı.

Demokrasiye ve sandıktan çıkan karara Erdoğan’ın ardından bir saygı mesajı da AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. “Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Bütün siyasilerin saygı duyması gereken bir husustur. Sonucunu saygıyla karşılıyoruz” sözleriyle seçim değerlendirmesi yapan Çelik, bu tercihin yine partilerine dönmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Ömer Çelik, İstanbul’da seçimin tekrar edilmesi kararı sonrası, Erdoğan’ın liderlik tarzı ve seçimin nasıl demokratik bir ortamda gerçekleşeceği yönünde gelen eleştirilere, muhalefeti de eleştirerek yanıt verdi.

“Diktatörlük safsatası”

Ömer Çelik “Yurt dışında Cumhurbaşkanımıza karşı seçimlerin yenilenme kararıyla birlikte büyük bir kara propaganda başlamıştı. Yine bu diktatörlük safsatasından başlayarak seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği, sonuçların manipüle edileceği şeklinde Türkiye düşmanları yine devreye girmişlerdi. Maalesef yine birileri bunların sözlerini alıp iç politikaya tercüme etti ama görüldü ki 25 yıllık bir yerel yönetim iktidarı devredilirken, seçim sürecinde çok sert tartışmalar yaşanırken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir. Bu demokratik olgunluğa liderlik eden de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır olmuştur. Bu kara propaganda odakları, bir kere daha bu tavırdan cevaplarını almışlardır” şeklinde konuştu.

Öcalan mektubu, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkması eleştirilerine yanıt

AKP Sözcüsü, seçimden üç gün önce Öcalan’ın İmralı’da bir akademisyen tarafından ziyaret edilmesinin kanuni çerçeve içinde gerçekleşmiş bir ziyaret olarak niteledi. Çelik, seçimden iki gün önce Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’nin Kürtçe yayın yapan kanalına konuk olması eleştirilerine ise “Bahsedildiği gibi siyasi bir rant elde etmek isteseydik bunu daha sessiz bir şekilde yürütürdük” yanıtı verirken TRT’nin Kürtçe yayın yapan kanalının terör örgütü içindeki kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan veren bir tutum ortaya koyduğunu savundu.

Ömer Çelik parti olarak önlerindeki seçimsiz dönemde askeri ve adalet gibi başlıklardaki reformlara odaklanacaklarını açıkladı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
ABD’den Ortadoğu Barışı İçin Ekonomik PlanABD’den Ortadoğu Barışı İçin Ekonomik Plan
Kılıçdaroğlu: 1989 travmasını yaşamak istemiyoruzKılıçdaroğlu: 1989 travmasını yaşamak istemiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İBB seçiminde 92 oy alan aday seçimin yenilenmesini istedi

İBB seçiminde 92 oy alan aday seçimin yenilenmesini istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

ABD'den Hizbullah Tugayları'na siber saldırı

ABD'den Hizbullah Tugayları'na siber saldırı

Ülkede üç haftadır internet kapalı, sadece tek bir kişi girebiliyor

Ülkede üç haftadır internet yok! Sadece bir kişi girebiliyor

Son dakika haberi! ABD'den Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.