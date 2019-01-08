Ömer Çelik: Kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez

Ömer Çelik: Kürtlerin tek dostu Türkiye Cumhuriyeti’dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti’ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu, hatta tek dost devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir diyebilirim. Birisi Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘Kürtlere dokunmayın’ diyorsa kesin bilelim bunu söyleyenlerin terör örgütleriyle ilgili pozitif hesapları vardır, Kürt kardeşlerimizle ilgili olumsuz hesapları vardır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yaşanan süreçte en önemli meselenin yerel seçimler olduğunu söyleyen Çelik, "Cumhur İttifakı’nın başarılı olması için bütün illerde faaliyetler güçlü bir şekilde yönetiliyor. Yakın zamanda genel başkan yardımcılarımızın katılacağı etkinlikler olacak" dedi.

'BİZİM MİTİNG TAKVİMİMİZ SEÇİME 1.5 AY KALA BAŞLAR'

Çelik, yerel seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya indiğine vurgu yaparak, "Bu hafta sonu da bazı illerde bulunacak. O illerde adayları açıklarken kamuoyuna mesajlar veriyor. Bizim miting takvimimiz seçime 1.5 ay kala başlar; ama o faaliyetin kendi yoğunluğu içinde kendi takvimi vardır. Bugün MKYK’daki görevlendirmeyle birlikte, hangi Genel Başkan Yardımcısının ve hangi MKYK üyesinin hangi ile giderek aday açıklayacağı tespit ediliyor. Bu hafta sonu pek çok Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız ve MKYK üyesi arkadaşımız farklı illere giderek o illerde adayları açıklayacaklar. Kapsamlı şekilde o ilde bunun bir gündem olmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MANİFESTO 31 OCAK’TA AÇIKLANACAK

AK Parti Sözcüsü Çelik, yerel seçim manifestosunu 31 Ocak'ta Ankara Kapalı Spor Salonu’nda 81 ilden adayların katılacağı tanıtım toplantısında açıklayacaklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacaklar orada. Şimdiye kadar yaptığımız belediye faaliyetlerinin olumlu taraflarını koruyan, eleştirilerle ilgili olarak alınmış tedbirleri, düzenlemeleri açıklayan, vatandaşla AK Parti belediyeciliği arasındaki gönül bağını, hizmet bağını tesis etmek üzere hangi ilkelerin yeni dönemde öne çıkarılacağıyla ilgili güçlü bir manifesto açıklayacak” dedi.

'ZİRAAT BANKASI FUTBOL KULÜPLERİNİN BORÇLARINI SİLMİYOR'

Ziraat Bankası’nın futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırması hakkında CHP’den gelen eleştirileri değerlendiren Çelik, şöyle konuştu:

"Siyaset alanında CHP’nin kavga edeceği alanlar tükenmişti. Yeni yer bulacaklar diyordum, en son futbolu buldular. Futbolla kavga eden siyasi parti olarak tarihe geçecekler. Halbuki futbolla kavga etmek hayatla kavga etmektir. Şöyle bir argüman geliştiriyorlar; Ziraat Bankası çiftçi için kurulmuş bir banka, bunun bir yapılandırma içine girmesi çiftçiye verilecekler konusunda eksiklik yaratır. Ziraat Bankası gelinen noktada sadece çiftçiye hitap eden banka olma özelliğini aşmıştır, küresel oyuncu haline gelmiştir. Bu bankanın genetiğinde çalışanlarının önceliğinde her zaman için çiftçi vardır. Çiftçiye dönük yapılacaklar konusunda CHP’lilerin iddia ettiği gibi herhangi bir olumsuzluk teşkil etmeyecektir. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yeniden yapılandırıyor. Bu da tabii ki bir takım gelirlerine otomatik olarak el koyma suretiyle oluyor. Bu alanda uzun zamandır reform beklentisi vardı. Bu beklentinin bu yolla gerçekleştiğini görüyoruz. Uzun zamandır kulüplerin yönetimiyle ilgili yasal düzenleme beklentisi var. Futbol alanında bu devrimci adım atıldıktan sonra arkasından bir yasal düzenlemeyle de yönetim konusunda dünya standartlarının yakalanması, şeffaflığın artırılması, standartların yükseltilmesi açısından bu adımlar atılacak."

‘KAPI ARKASINDA YAPILAN BİR HESAP YOK’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın enflasyon rakamlarıyla oynandığı şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Çelik şunları kaydetti:

"En hassas olduğumuz hususların başında; İstatistik Kurumumuzun bağımsızlığı ve uluslararası standartlarda iş yapması vardır. TÜİK’in temel çalışma ilçeleri bakımından uluslararası kuruluşlara akredite bir kuruluştur ve hepsinin güvenini kazanmıştır. Dolayısıyla TÜİK’in yaptığı işlemlerde, kullandığı metotlarda uluslararası standartlardan sapma ya da gerileme yok. Tam tersine yüksek standartla iş yapmaktadır. Bilindiği gibi TÜFE sepetinde ter alan tüm madde ve fiyatlar kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmaktadır. Yani gizlenen, saklanan kapı arkasında yapılan bir hesap yok. Enflasyonla ilgili verilerin doğruluğu kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmektedir. Diyorlar ki, ‘Büyüme yok, büyümeyi AK Parti milli gelir revizyonlarıyla sağlamıştır’ diyor. Milli gelir revizyonları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında belirli periyotlarla yapılıyor. Türkiye bu revizyonu kendi yöntemiyle yapmıyor. Ulusal Hesaplar Sistemi ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne göre yapılıyor. Ve buna göre yapıldığının açık olduğu net bir şekilde bilinmektedir."

‘HEM KÜRTLERE HEM ARAPLARA ZULMETTİLER’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptığı görüşmenin MKYK toplantısında gündeme geldiğini bildiren AK Parti Sözcüsü Kalın, "Pompeo da Bolton da PYD/YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini, bir terör örgütü olduğunu apaçık bilmektedir. Burada net bir tablo vardır; Türkiye bir müttefik ülkedir, bir NATO müttefikidir. ABD’nin aklına müttefik deyince ilk Türkiye gelmelidir. Ama terör örgütünden DEAŞ’a karşı 'müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır. Amerikan siyasi, güvenlik düşüncesinde bir kırılma noktasıdır. İkincisi silah verdikleri kesimler hem Kürtlere hem Araplara zulmettiler hem kendilerinin olmayan topraklar üzerinde devletçikler kurmaya çalıştılar, bir gasba imza attılar. Bunlara bu imkanları verenler Suriye'de daha büyük etnik ve bölgesel çatışmaların çıkmasını tetiklediler. Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu, hatta tek dost devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir diyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar. Birisi Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘Kürtlere dokunmayın’ diyorsa kesin bilelim bunu söyleyenlerin terör örgütleriyle ilgili pozitif hesapları vardır, Kürt kardeşlerimizle ilgili olumsuz hesapları vardır" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NA RANDEVU VERİLECEKTİR'

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebi hatırlatılan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız olumlu görüş bildirdi. Randevu talep edilmişti, İmamoğlu’na randevu verilecektir. Muhtemelen bu hafta içinde olabilir. Cumhurbaşkanımızın programında yer ayarlamaya çalışıyorlar. Bu hafta Çarşamba, Perşembe mümkün olabilir. Tabii ki olumlu bir şekilde buna Cumhurbaşkanlığı cevap vermiştir, kendisi de Külliye’de ağırlanacaktır” dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ FAZIL SAY KONSERİNE KATILMAK İSTİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Piyanist Fazıl Say’ın konser davetine olumlu yanıt verip vermeyeceği hakkında sorulan soruya da Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız davete katılmak istiyor, arzu ediyorlar. Problem şu ki şu anda niye kesin konuşamıyorum; çünkü özel kalem ekibi randevular, tarih ayarlamaları konusunda çalışıyorlar. Bu ara epey dış teması olacak. İçeride de seçimle ilgili yoğun programı var. Sayın Cumhurbaşkanımız kültürel faaliyetlere daha yoğun katılmak istiyor; ama program yoğunluğu buna el vermiyor. Bu konsere katılma konusunda olumlu arzuları var, katılmayı arzu ediyorlar. Umarız o tarihte çok önemli bir gündem önümüze gelmez. Böyle bir şey söz konusu olmadığı zaman katılacaklar" diye yanıt verdi.

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Arda ERDOĞAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

