Ömer Çelik, seçimleri değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adlarımız farklı olabilir, partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçimlerden güçlü bir şekilde çıktık, seçim sonuçlarını da Yüksek Seçim Kurulu yayınladığı zaman sonuç olarak kazanan demokrasimiz olacak, vatandaşımız olacak." dedi. Ömer Çelik, Le Meridien Hotel'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, seçimde AK Parti'nin birinci parti olarak çıktığını dile getirdi. Cumhur İttifakı'nın oyunun yüzde 52 civarında olduğunu hatırlatan Çelik, "Güçlü bir zafere imza atmışız ve netice itibarıyla herhangi bir olağanüstü durum olarak algılamıyoruz bu meseleyi. Vatandaşımızın tek bir oyu bile zayi olmasın, sonuç ortaya çıksın. Dolayısıyla soğuk kanlı bir şekilde meseleyi yürütmek lazım. Bunu böyle, partiler arası, partilerin tabanlarını oluşturan vatandaşlarımız arasında bir kavga, bir stres, bir gerilim alanı haline getirmemek lazım." diye konuştu. Vatandaşlardan müsterih olmalarını ve kimsenin kimseye kem gözle bakmamasını isteyen Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Adlarımız farklı olabilir, partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçimlerden güçlü bir şekilde çıktık, seçim sonuçlarını da Yüksek Seçim Kurulu yayınladığı zaman, sonuç olarak kazanan demokrasimiz olacak, vatandaşımız olacak. Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyumuz kayda geçiyor, bazı yerlerde diğer partilerin heba olmuş oyları kayda geçiyor. Aslında buna herkesin, saygı duyması gerekir. Bu süreci başlattığımız için de, diğer partilerdeki vatandaşlarımızın da haklarını korumuş oluyoruz. Çünkü orada yargı gözetiminde yapılan, Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde, il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan sayımlar, aynı zamanda bütün parti temsilcilerinin önünde yapılıyor." - "Gayet olağan bir süreç yürüyor" Bazı kesimlerin, "sadece AK Parti ve AK Parti temsilcilerinin sayımda bulunuyormuş" gibi açıklamalar yaptığına değinen Çelik, şunları kaydetti: "Gerekirse kamerayla da yayınlanabilir dedik, bazı yerlerde yayınlanıyor. Bunu karşımızdakiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı, sürekli olarak bu süreci, güvensizlik doğuracak şekilde açıklamalar yaparken, biz bu kamera konusunu gündeme getirdiğimizde, 'Siz bunu niye gündeme getiriyorsunuz, vatandaşa güvenmiyor musunuz, AK Parti temsilcisine, diğer siyasi parti temsilcilerine güvenmiyor musunuz?' diyorlar. Biz bunu, şunun için söylüyoruz, birisi yürütülen süreçle ilgili bir şüphe, bir spekülasyon ortaya koyduğu zaman, bizim bu konuda herhangi çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Hemen diyoruz ki gelin, şeffaflaşmayı sağlayacak en üst kriterleri uygulamaya koyalım. Dolayısıyla gayet olağan bir süreç yürüyor."

- "Memleket bu mazbata fetişizmiyle yeni tanışıyor" Her seçimden sonra itirazların yapıldığını ve mazbataların bir gün içinde verildiği bir durumun geçmişte de söz konusu olmadığını aktaran Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde mazbata sürecini, sonuçlar tam olarak ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım ve hizmete başlayalım diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da sürekli bir mazbata fetişizmi temelinde söylem üretmeye gerek yok." dedi. Çelik, memleketin bu mazbata fetişizmiyle yeni tanıştığını ifade ederek, "Böyle bir şey yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir, vatandaşın iradesinin ortaya çıkmasıdır. Partilerimizin adı farklı, hepimizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Yüksek Seçim Kurulu karar verecek, şu aday kazanmıştır diyecek, yetkisini alacak o aday, hepimiz de hangi partiden olursa olsun vatandaşımızın iradesini saygıyla selamlayacağız, 'Vatandaşımız bu talimatı vermiştir, bundan sonra hizmetler bu şekilde yürütülecektir' diyeceğiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dirayetli bir şekilde yönetilmeye ve reform süreçlerinin devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Dış politikadaki gündemimiz aynen devam ediyor. Biliyorsunuz kendileri, yakın zamanda, birkaç gün içinde Rusya'yı ziyaret edecekler ve bu şekilde aslında hükümet açısından, AK Parti açısından olağanüstü bir gündem yok. Her şey yolundadır. Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya da gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bununla ilgili spekülasyona gerek yok" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kara propaganda odaklarının tezlerine karşı, kendi tezlerini aktaracaklarını belirtti. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Çelik, "seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu kararına yönelik eleştirilerin" hatırlatması üzerine, şunları kaydetti: "Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerde AK Parti'nin taleplerine olumlu cevap veriyor ya da bütün illerde muhalefetin taleplerine olumsuz cevap veriyor, gibisinden bir şey yok. Ben kendim biliyorum pek çok ilde, ilçede bizim arkadaşlarımızın yaptığı başvuruların reddedildiğini. Dolayısıyla bununla ilgili ayrıntılı bir liste verebiliriz. Bununla ilgili spekülasyona gerek yok. Herhangi bir yerde, AK Parti'nin haklı bir talebi kabul edildi, bir yerde muhalefetin herhangi bir talebi kabul edilmediğinde, 'AK Parti'nin her talebi kabul edildi, bizim hiçbir talebimiz kabul edilmiyor' gibisinden bir yaklaşım üretiyorlar. Öyle değil. Onların taleplerinin kabul edildiği taraflar var, bizlerin taleplerinin reddedildiği yerler de var. Dolayısıyla burada önemli olan ölçü nedir? Bizim ya da onların taleplerinin kabul edilip edilmemesi değildir. Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararların, hukuki prensiplere ve şimdiye kadarki yerleşikleşmiş içtihatlara uygun olup olmadığıdır.