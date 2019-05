Ömer Çelik: Tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için YSK gereken tedbirleri alacaktır

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her seçim bir tecrübedir. O seçimdeki tecrübeden yola çıkarak bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için YSK gereken tedbirleri alacaktır. Siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin bugün gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 3,5 saatlik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Çelik, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı ile küresel ve bölgesel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde her şeyin dünyanın gözü önünde yaşanacağını belirten Çelik, "Ortada sanki muhalefetin adayından mazbata alınmış da bizim adayımıza verilmiş gibi bir tablo varmış gibi davranıyor bazıları. YSK’nın kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesi şeklindedir" diye konuştu.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN VE DIŞIMIZDAKİ DÜNYADAN SAYGI BEKLİYORUZ'

23 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarına saygı duyulacağını belirten Çelik, "Müttefiklerimizden ve dışımızdaki dünyadan da aynı saygıyı bekliyoruz. Her isteyene seçimler söz konusu olduğu zaman kapılarımızı açıyoruz, izliyorlar, her seçim sonucunda da istedikleri bilgilere ulaşma konusunda gösterdiğimiz kolaylıklar konusunda teşekkür ederek ayrılıyorlar. Burada bize söyledikleriyle raporlara ekledikleri arasında bir takım farklar olsa da netice itibariyle Türkiye’nin seçim yapma gücünü takdir ederek raporu neticelendiriyorlar. Bu sefer de öyle olacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Çelik, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararının ardından, İran’ın nükleer anlaşmadan kısmen çekilmesiyle ilgili, "İyi işleyen, İran’ı masaya oturtmuş bir anlaşma, maalesef bu kadar karmaşık bir ortamın ortaya çıkmasına imkan verecek şekilde ortadan kaldırılmış oldu" şeklinde yorumladı.

'İRAN’LA İLGİLİ KARAR, BÖLGE BARIŞINA HİZMET ETMEYECEKTİR'

Türkiye’nin yaptırımlara karşı olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirten Çelik, "Kuzey Kore ile bu kadar yoğun diplomatik çözüm yollarının arandığı bir dönemde, İran’la ilgili ortaya çıkan bu karar, bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz bir kere daha bu yaptırımlara karşı olduğumuzu, yaptırımların doğru sonuçlar doğurmayacağını ifade ediyoruz" dedi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400, F-35 ihtilafını ele alan Çelik, NATO mekanizması için tehdit oluşturacağının söylendiğini hatırlatarak, "NATO mekanizmasıyla ilgisi yok. S-400’ler milli komuta sistemi tarafından çalıştırılacak. Bununla ilgili, 'Kaygılar varsa NATO başkanlığında ortak heyet kuralım' diyoruz. Bu heyetin çalışmaları neticesinde teknik uzmanlar raporlarını versin. Bu şekilde değerlendirme sonucuna her beraber ulaşalım" diye konuştu.

'1974’Ü HATIRLAMASI KENDİSİ AÇISINDAN İYİDİR'

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği hidrokarbon arama faaliyetlerini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na benzetmesine değinen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada Barbaros Hayreddin Paşa ve Fatih gemisi bu faaliyetleri yürütüyor ve Deniz Kuvvetlerimiz tarafından güçlü bir şekilde korunuyor. Burada Türkiye’nin tezlerine karşı oldubittiyle ya da Türkiye’nin sorun yaşadığı ülkelerle anlaşmalar imzalayarak Rum ya da Yunanistan tarafının sonuç alması mümkün değildir. Anastasiadis, yanlış anlamış olsa da bir şeyi doğru tespit etmiş. Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa ve Fatih gemilerini oraya göndererek, hem ülkemizin hem de KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumasını 1974 Harekatı’na benzetmiş. Kendisi bu harekata ‘İşgal harekatı’ diyor. Biz de ona Kıbrıs Türkiye’nin hayatını, hak ve menfaatlerini koruma harekatı diyoruz. Anastasiadis’in 1974’ü hatırlaması kendisi açısından iyidir. Hafızasında taze tutması iyidir. Gemileri oraya göndermemizi kendisi 1974 diye gündeme getiriyor, bunu kendisi gündeme getirdiği için bunun altını çiziyorum."

GÜL VE DAVUTOĞLU’NUN SEÇİM ELEŞTİRİLERİ

Çelik, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı üzerine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Pek çok çevreden eleştiriler geldi. Daha önceki basın toplantılarımızda da cevap verdim. Argümanlar üç aşağı beş yukarı benzer argümanlar olarak önünüze geliyor. Bu başka siyasi partilerden de geldi. Siyasetin içindeki çeşitli isimlerden de geldi, bununla ilgili özel bir değerlendirmem yok" dedi.

'SANATÇILIKLARIYLA MI BU SİYASİ POLEMİKLERLE Mİ ANILMAK İSTİYORLAR?'

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin sosyal medya hesabında, Ekrem İmamoğlu’na destek açıklaması yapan sanatçıların isimlerinin bulunduğu listeyi paylaşması hakkındaki soruyu ise şöyle cevapladı:

"Bu gelenek bize ait bir gelenek değil. Cumhurbaşkanımız Afrin sınırına bir ziyarette bulunduğunda Mehmetçiğimiz ile bir araya geldiğinde kendisine eşlik eden sanatçılara dönük fişleme faaliyetinin nasıl olduğunu gördük. O faaliyete dönük olarak herhangi bir şekilde kimseden tepki gelmediğini gördük. Çeşitli seferlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet edenlerin, çeşitli programlarda eşlik edenlerin sanatçı olmaktan ziyade başka etiketlerle yaftalandığını gördük. Bu saygın olmayan tutumlar bizim geleneğimiz değil. Bir siyasetçi hadi şunu söyleyelim diyerek çağrı yaptığında bazı sanatçıların seferberlik halinde bir siyasi partinin teşkilat mensubu gibi tutum içine girmesi onların kendi tercihidir. Sanatçılıklarıyla mı bu siyasi polemiklerle mi anılmak istiyorlar? Tercih kendilerinindir. ‘15 Temmuz’da, genç kızlar üniversiteye alınmazken, parti kapatma davalarında bu arkadaşların sesini duymadık. Afrin sınırına Cumhurbaşkanımız gittiğinde ona destek veren sanatçı arkadaşlarına karşı linç kampanyası üretildiğinde bu arkadaşların ortak bir sanatçı duyarlılığını görmedik' şeklindeki yaklaşımlar bizim önümüzde."

'YSK BİR TAKIM DENETİM MEKANİZMALARINI DEVREYE SOKACAKTIR'

YSK’nın sandık kurulu başkan ve üyelerinin siyasi partilerle paylaşılması kararına AK Parti’den ilk değerlendirmeyi yapan Çelik, "Anladığım kadarıyla kuşkusuz bu süreçte yaşadığımız yanlışlıkların giderilmesi bakımından YSK bir takım denetim mekanizmalarını devreye sokacaktır. Vatandaşımız, siyasi partiler görevini yapıyor ama sadık kurullarını teşkil etmesi gereken seçim kurulları buna dikkat etmemişler. Bununla ilgili denge denetleme mekanizmasının olmadığı şeklinde eleştiriler vardı. Her seçim bir tecrübedir. O seçimdeki tecrübeden yola çıkarak bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için YSK gereken tedbirleri alacaktır. Siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız" dedi.

'DAHA CİDDİ İŞLERLE UĞRAŞSINLAR'

Ankara Barosu’nun YSK’nın karşısındaki binasına astığı, 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' pankartını eleştiren Çelik, "Charlie Chaplin’in bir sözü var; 'Hayat uzaktan baktığınızda komedidir, yakından baktığınızda trajediye dönüşür.' Bu pankart biraz ona benzemiş. Daha ciddi işlerle uğraşsınlar. Memleketin barolardan beklediği daha ciddi işler var. Bir yargı kurumunun karşısına bu şekilde pankart asıp da üstelik hukuk kurumunun parçası tarafından bu şekilde pankart asılması bu meselelerin nasıl oyuncak gibi görüldüğünü, nasıl bir siyasi kamplaşmayla değerlendirdiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

