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  4. Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklama

Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Hasidik hahamın evine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu tip hadiselerin tekil olarak değerlendirilmesi her zaman eksiktir. Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklama

Çelik, Twitter'daki paylaşımında, ABD'nin New York kentinde Hasidik hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda, ikisi ağır olmak üzere beş kişinin yaralandığını üzülerek öğrendiklerini bildirdi.

Yetkililerin, olayın arka planının incelendiğini ve nefret suçuna tolerans gösterilmeyeceğini açıkladıklarını anımsatan Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu tip hadiselerin tekil olarak değerlendirilmesi her zaman eksiktir. Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir. Türkiye olarak, İslam düşmanlığı, antisemitizm ve tüm nefret suçlarına karşı eşit oranda karşı çıkan tek sesin sahibi ülke olarak tüm nefret suçlarının daha geniş zeminde ele alınması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.

Batıda yükselen aşırı sağcı akım, kendisini siyasi alanda gösterdiği gibi toplumların ortak yaşama iradesini de erozyona uğratıyor ve toplumsal yaşamın her alanını tehdit ediyor. Topyekun ve ilkeli mücadele bir zorunluluktur."

Kaynak: AA

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