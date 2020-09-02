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Ömer Çelik'ten ABD ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının tümüyle yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, "Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." dedi.

Ömer Çelik'ten ABD ve Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin KKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.

Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez.

(DHA)

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