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  4. Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

30.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki göstererek "Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur.

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.

Kıblemiz Kabe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.

Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe’ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar.

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