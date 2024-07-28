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  4. Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a sert sözler: Kabul edilemez, sorumsuz, yakışıksız...

Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a sert sözler: Kabul edilemez, sorumsuz, yakışıksız...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.07.2024 09:33
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'li Namık Tan'a tepki göstererek, '"Mavi Vatan" için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir.' dedi.

Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a sert sözler: Kabul edilemez, sorumsuz, yakışıksız...

CHP İstanbul Milletvekili ve Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. AK Part’nin dış politika tutumunu eleştiren Tan, “Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.” dedi.

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Tartışma yaratan sözleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. 'Masal' ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik şu açıklamayı yaptı;

CHP Milletvekili Sn Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir.
Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır.

CHP’de “Mavi Vatan” için “yayılmacı politika” diyen dış politika kurmayı, yerini “Mavi Vatan” için “masal” diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye’ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur…

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Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır…

“Mavi Vatan”daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yüce Meclis’imizin çatısı altında, Yunanistan’ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri “siyasi masal” olmaktan öteye gitmez.

Yunanistan’ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye’nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır…

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Mavi Vatan
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