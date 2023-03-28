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Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

28.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde adaylığı ile ilgili başlayan tartışmalara yanıt verdi. Çelik açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır."

DÖRDÜNCÜ PARTİ OLDU

Memleket Partisi; İYİ Parti, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi’nden sonra Erdoğan’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sunan dördüncü parti oldu.

Bir partiden daha Erdoğan’ın adaylığına itiraz Bir partiden daha Erdoğan’ın adaylığına itiraz


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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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