Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır."

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 28, 2023

DÖRDÜNCÜ PARTİ OLDU

Memleket Partisi; İYİ Parti, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi’nden sonra Erdoğan’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sunan dördüncü parti oldu.



