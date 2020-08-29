Ömer Çelik'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçinde Irkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR"

Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRMASINI BEKLİYORUZ"

Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.

"SESSİZ KALMAK KATİLLERİ TEŞVİK ETMEKTİR"

Bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir" ifadelerini kullandı. (DHA)

