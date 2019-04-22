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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda, yumruk attığı kameralara yansıyan ve bu sabah yakalanan Osman Sarıgün'ün, AK Parti üyesi olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralara yansıyan ve bu sabah yakalanan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.

AK Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur."

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ak parti osman sarıgün

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