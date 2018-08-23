HABER

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü, kendisine yanıt veren Yunan milletvekili Koumoutsakos'a "Yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?" dedi.

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeci askerlere iltica hakkı veren Yunanistan'a yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çelik, kendisine yanıt veren Yunan milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un da suçlunun yanında yer aldığını söyledi.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Çanakkale’de 48 kaçak yakalandıÇanakkale’de 48 kaçak yakalandı
TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibiTSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbeci askerler Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.