Ömer Çelik'ten seçimlere dair önemli açıklama: Tek bir oy bile hibe edilmeyecek

Türkiye'nin seçim konusundaki deneyimi yüksek. Bununla ilgili kuvvetli mekanizmaları var, deneyimi var, birikimi var.

Demokrasiye, sandığa ulaşmak için büyük bedellere baktığımızda, sandık yoluyla sorunlarını, krizlerini aşan, sandığın yol göstericiliği ile yolunu bulan siyasal yol haritamızla gurur duyuyoruz.

Demokrasimizin varlığı ve gücü en çok üzerinde titizlenmesi gereken bir değerimiz. Ülkemizin yönetimine sandık yoluyla karar vermesi, vatandaşlarımızın oy pusulası ile karar vermesini daha çok değerlendirebiliyoruz.

Darbe dönemlerinde başbakanlarını, bakanlarını şehit vermiş milletiz. Gencecik fidanları feda etmiş milletiz. En son Fetullahçı terör örgütüne karşı nasıl mücadele ettiğimizi dünyaya gösterdik.

Katılım oranı aziz vatandaşlarımızın demokrasiye bağlılıklarını gösteren bir husus, başlı başına değer. Bu demokrasiyi kurumsallaştırmak, güçlendirmek için büyük bedeller ödemiş milletiz.

Yurt içinde güvenini kazanmış, yurt dışında saygınlığı olan bir kurumumuz var. Özellikle Ankara ve İstanbul'la ilgili itiraz süreçlerini izlerken bu tabloyu aklımızda tutmanın faydası var.

Milletimizin takdiri demokrasiye inanan siyasetçiler için her şeyden önemlidir. Vatandaşımız ne diyorsa, milletimiz ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır.

''VATANDAŞIMIZIN TALİMATI NET OLARAK GÖRÜLECEK''

Seçimlerde maddi hatalar, yapılan kaydırmalar söz konusu olabiliyor. Geçersiz oylarla ilgili olarak yeni bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Seçim kuruluna başvurarak herkesin başvurduğu gayret meşru bir müessese.

Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar yapılabiliyor. Derdimiz hiçbir oyun feda olmamasıdır. Vatandaşımızın talimatı net olarak görülecek. Sonuç ne olursa olsun saygı duyulmalı.

YSK'da doğal olarak bir süreç yürüyor. Sosyal medya başta olmak üzere yapılan provokasyonlar, incitici açıklamalar karşısında bir kere daha hassasiyetimizin altını çiziyoruz.

Herkesin bu konuda sorumlu davranması hepimizin beklentisidir. Türkiye düşmanı olarak bilinen, tökezlemesini isteyen, Türkiye'nin demokrasisinin sakatlanmasını isteyen bilindik kişilerin açıklamaları karşısında bu açıklamalarımızı yapmak zorundayız.