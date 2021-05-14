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Ömer Çelik'ten 'ümmet' tepkisi

14.05.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 'Ümmet' demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir" dedi.

Ömer Çelik'ten 'ümmet' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sn Cumhurbaşkanımızın İslam Ümmeti’nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri 'bunlar ümmetçilik yapıyor' diye yargılamaya çalışıyorlar.

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En son bir tv programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı. Devletimiz ve milletimiz pekçok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti’nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet’in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hıristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız 'Ümmetin birliğine ve dirliğine' vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 'Ümmet' demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir. " ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan

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