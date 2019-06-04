Ömer Çelik: Terörle mücadele devam ediyor

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı nedeniyle memleketi Adana'da bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörle mücadelenin sürdüğünü söyleyerek, "Eğer biz bugün memleketimizde huzur içinde bayram eda edebiliyorsak, oruçlarımızı tutup, sahurlarımızı yapabiliyorsak bu, şehitlerimizin, gazilerimizin büyük fedakarlığı sayesindedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Sabancı Camii'nde vatandaşlar ile birlikte bayram namazı kıldı. Namaz bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada huzur ve güven içinde bir bayram temennisinde bulanan Çelik, terörle mücadelenin sürdüğünü söyledi. Ramazan ayında oruçların tutulup, sahurlar eda ederek bayrama kavuştuklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi tüm Adanalı kardeşlerimizle beraber bayram namazını eda ettik. Huzur içinde, güven içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Terörle mücadele sürüyor. Hepimizin huzuru güvenliği için güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, kahraman emniyetimiz büyük bir fedakarlık gösteriyor. Adana'mızda son bir ay içinde şehitlerimiz oldu, bugün de bir şehidimiz var. Öğlen namazı eda edeceğiz. Öncelikle bu bayram vesiylesiyle bayram namazının hemen sonrasında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Öncelikle tüm şehit ailelerinin bayramlarını kutluyoruz. En çok bayramı hak edenler onlar. Eğer biz bugün memleketimizde huzur içinde bayram eda edebiliyorsak, oruçlarımızı tutup, sahurlarımızı yapabiliyorsak bu, şehitlerimizin, gazilerimizin büyük fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimize rahmet dilerken, öncelikle sevgili muhterem ailelerine hürmetlerimizi iletiyoruz. Bugün bir şehidimiz var. Milletimiz başı sağolsun. Adana'mız, teröle mücadele konusunda en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Memleket meselesi söz konusu olduğunda Adanalıların hassasiyeti büyüktür. Gazilerimize büyük şükranlarımız var. Onlar büyük fedaraklık yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Şu anda görevi başında olan Pençe Harekatı ile ülkemizin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman Mehmetçik'e Adanamızdan dualarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Emniyet teşkilatımıza, tüm aileleri ile birlikte bayramlarını tebrik ediyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların hepsi, biz bu ülkede namuslu, şerefli yaşayalım diye Türkiye Cumhuriyeti milletler ailesi içinde onurlu yerini korusun diye bu fedakarlığı yapıyorlar. Şehitler yerlerine yerleşiyorlar, Cenabı Hakk'ın huzurana kavuşuyorlar. Asıl vazife, arkada kalan bizleredir. Bizlerin, onların bize bıraktığı emanete layık olmamız lazım."

İSLAM DÜNYASINDA BÜYÜK ACILAR ÇEKİLİYOR

Birliğin ve dirliğin korunarak Türkiye'nin dünya milletleri, devletleri içerisinde hak ettiğinin ötesinde yerlere getirilmesinin gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun en büyük sırrı da vatandaşlarımız arasında ramazan ayı boyunca gördüğümüz gibi, bu bayram namazında da gördüğümüz gibi birlik ve beraberlik düşüncesidir. Aynı safta buluşmak, aynı hedefe yönelmektir. İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor. Bu sene maalesef Filistinli, Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs ile ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan'daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere, can güvenliği için buraya kaçanlara tarih boyunca olduğu gibi asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor, çorbasını, ekmeğini paylaşıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle bu acıların biraz daha dindiği, önümüzdeki dönem daha umutlu olduğu bir dönem olsun. Tabii en önemlisi, bizim millet olarak birliğimizi dirliğimizi korumamızdır, kendi hedefimize yürümemizdir. İnşallah bu bayram, buna vesile olsun. Aziz milletimizin, İslam dünyasının, bütün Adanalıların bayramını Adana'dan tebrik ediyorum."

Çelik, açıklamanın ardından cami avlusundaki vatandaşlarla bayramlaştı.

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