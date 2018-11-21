HABER

Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız 

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki  görüşmesi sona erdi.

Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrasında görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önemli verimli bir görüşme yapıldı. Çalışmalar neticesinde yerel seçimlere dönük ittifak ile ilgili çerçeve ortaya çıkacak. Çalışmaların genel başkanlara sunulması ile iki lider tekrar bir araya gelecek. Detayları paylaşacak durumda değilim belli bir çerçeve var. Belli bir model var. Genel Başkan yardımcılarına talimat verildi. Kendi aralarında konuşacaklar. Daha sonra çalışmalar liderlere sunulduğunda bu çerçeveyi sizinle paylaşacağız. Çok olumlu bir aşamadayız. Daha olumlu bir noktaya gideceğimizi ifade edebilirim. Bugün yeni bir durumdayız. Cumhur ittifakının yerel seçimle ilgili olarak işbirliği arayışı ile ilgili son derece olumlu, memnuniyet verici bir noktadayız. Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. Ankara, İstanbul, İzmir'deki adaylarımıza ilişkin açıklama yapacağız. Bugün bir araya gelme, ortaya çıkan iradeye yerel seçimdeki ittifaka dönüş olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil onun dışındaki çerçeve ile ilgili bir tanıtım yapılacak. Diğer yerlerle ilgili detaylar genel başkanlarımıza sunulacak liderlerin tekrar bir araya gelmesi ile çerçeve kesinleşecek" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama
İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardıkİYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.