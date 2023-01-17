MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

17.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Merve Dizdar, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı gibi isimlerin paylaştığı Ömer dizisiyle adından söz ettiren genç yıldız Çağla Naz Kargı, duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Sosyal medyada aktif olan Çağla Naz Kargı'nın pozlarına övgü dolu yorumlar yapıldı.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinde Nisa ve Hakan çiftinin kızı Emine'ye hayat veren çiçeği burnunda oyuncu Çağla Naz Kargı, Instagram pozlarıyla beğeni topladı.

2006 yılında dünyaya gelen Çağla Naz Kargı, kameralarla henüz çocuk yaşta tanıştı.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

I Am You, Cici ve Adı Efsane gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiriyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

16 yaşındaki Çağla Naz Kargı'nın Instagram'da 30 bini aşkın takipçisi mevcut.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan genç yetenek, duru güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Çağla Naz Kargı'nın paylaşımlarına sevenleri tarafından ''Hem güzel hem yetenekli'' ve ''Muhteşem bir yüz'' gibi yorumlar hayranlık belirten yorumlar yapılıyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Çağla Naz Kargı, Ömer dizisinde Merve Dizdar'ın hayat verdiği Nisa karakterinin en büyük kızını canlandırıyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bornozunu kapatmak isterken frikik verdiBornozunu kapatmak isterken frikik verdi
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!
Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...
Anahtar Kelimeler:
Barış Falay Selahattin Paşalı sosyal medya Oyuncu yaşında karakteri aktan

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.