Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinde Nisa ve Hakan çiftinin kızı Emine'ye hayat veren çiçeği burnunda oyuncu Çağla Naz Kargı, Instagram pozlarıyla beğeni topladı.

2006 yılında dünyaya gelen Çağla Naz Kargı, kameralarla henüz çocuk yaşta tanıştı.

I Am You, Cici ve Adı Efsane gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiriyor.

16 yaşındaki Çağla Naz Kargı'nın Instagram'da 30 bini aşkın takipçisi mevcut.

Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan genç yetenek, duru güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Çağla Naz Kargı'nın paylaşımlarına sevenleri tarafından ''Hem güzel hem yetenekli'' ve ''Muhteşem bir yüz'' gibi yorumlar hayranlık belirten yorumlar yapılıyor.

Çağla Naz Kargı, Ömer dizisinde Merve Dizdar'ın hayat verdiği Nisa karakterinin en büyük kızını canlandırıyor.



