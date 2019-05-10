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Ömer Döngeloğlu, “Ramazanları bir karnaval gibi değil tövbe ederek geçirmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamak gerektiğini söyleyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, "Ramazanları bir karnaval gibi değil her Ramazan bir eksiğimizi düzelterek, tövbe ederek, Kur’an okuyarak geçirmeliyiz" dedi.Esenler Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği sohbet programı kapsamında İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Esenlerliler ile Dörtyol Meydanı’nda bir araya geldi.Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamak gerektiğini söyleyen Ömer Döngeloğlu, "Ramazan yani Ramadan, ’yakıp kavuran taş’ demektir.

Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamak gerektiğini söyleyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, "Ramazanları bir karnaval gibi değil her Ramazan bir eksiğimizi düzelterek, tövbe ederek, Kur’an okuyarak geçirmeliyiz" dedi.

Esenler Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği sohbet programı kapsamında İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Esenlerliler ile Dörtyol Meydanı’nda bir araya geldi.

Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamak gerektiğini söyleyen Ömer Döngeloğlu, "Ramazan yani Ramadan, ’yakıp kavuran taş’ demektir. Böyle bir günde dünyada masum kardeşlerimizin, ülkemizdeki yoksul insanlarımızın umudunu tüketmeyecek, kardeşçe yaşayacağımız bir Ramazan’ı yaşamayı Allah bize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadisinde şöyle buyuruyor, ’İyilik asla eskimez, kötülük asla unutulmaz, deyyan olan Allah ölümsüzdür. Yani siz ölüp gidecek bir ilaha tapmıyorsunuz. Ölümsüz olan bir Allah’ın kulusunuz. Ne istiyorsan onu yap. Ne yaparsan, sana onu yapacaklar’ diyor Allah’ın Resulü (Sallallahü aleyhi ve sellem), biz bir garibin, fakirin elinden tutarsak, Allah bizim elimizden tutacak. Müminler olarak Ramazanları bir karnaval gibi değil her Ramazan bir eksiğimizi düzelterek, tövbe ederek, Kur’an okuyarak geçirmeliyiz" diye konuştu.

Hayatı Ramazanlaştıralım
"Ramazan’ı ne kadar güzel değerlendirirsek, bayramı da o kadar heyecanla bekleriz" diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "Ramazan’ı güzel değerlendirmenin yolu da hayatı Ramazanlaştırmaktır. Ramazan’ın ruhumuza üflediği güzellikleri yaşayarak; iftarlarımızda, ibadetlerimizde, sohbetlerimizde, kültür sanat buluşmalarımızda o ruhu pekiştiren işler yaparak Ramazan’ın manasına mana, heyecanına heyecan katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Yusuf Karagöz de verdiği konserde seslendirdiği tasavvuf müziği eserleriyle dinleyenlere duygu dolu bir gece yaşattı.

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