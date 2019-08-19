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Ömer El-Beşir ilk kez hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Darbeyle görevden alınan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı.Sudan’da yasa dışı yabancı para bulundurmakla ve resmi olmayan bir şekilde hediyeler almakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Darbeyle görevden alınan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı.
Sudan’da yasa dışı yabancı para bulundurmakla ve resmi olmayan bir şekilde hediyeler almakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik güçleri mahkeme binasının içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sudan yargısı daha önce yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in yolsuzluk davasının ayın 19’unda yapılacağı duyurmuştu. Güvenlik güçleri, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve eski lider Ömer el Beşir’in ailesinin ikametlerinde yaptığı aramalar sonucu Beşir’e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan poundu, 351 bin dolar ile 6 milyon eurodan fazla para bulmuştu.
Sudan Başsavcısı Mutasim Mahmoud, görevden alınan Ömer el Beşir’in kara para aklama ve yasa dışı yollardan büyük miktarda döviz bulundurmaktan suçlu bulunduğunu açıklamıştı.
Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan’da darbeyle görevden alınmıştı.

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