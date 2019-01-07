HABER

Ömer el-Beşir Seçim Komisyonu üyeliği için adayları onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 04:41 | Son Güncelleme

Ömer el-Beşir Seçim Komisyonu üyeliği için adayları onayladı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Seçim Kurulu üyeliği için 9 adayın ismini onayladı.

Sudan Haber Ajansı'na göre, Sudan Hükümeti Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Cuma Beşara, Beşir'in Seçim Kurulu üyeliğine aday olan 9 kişiyi onayladığını açıkladı.

Adayların ulusal diyalog çalışmaları sonuçlarının uygulanmasının takibi maksadıyla oluşturulan Yüksek Koordinasyon Komisyonu'nun, Beşir ile yapılan toplantıda tespit edildiği aktarıldı.

Habere göre, siyasi partilerde parti içi anlaşmazlıkların sonlandırılmasına ilişkin oluşturulan meclis üyeliği için 9 adayın isimleri belirlendi.

Beşara, Devlet Başkanı'nın Seçim Kurulu üyeliğine aday olan 9 kişinin onaylanması için isimleri parlamentoya yakında sunacağını bildirdi.

Ömer el-Beşir tarafından 2014'te başlatılan ulusal diyalog girişiminin 2020'de yapılması planlanan seçimlere dek çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Beşara, "Ülkenin realitesine göre diyaloga alternatif başka bir şey yok. Bunun dışında başka herhangi bir söz ulusal güvenliğin tehdit edilmesi anlamına gelir." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

PARTNERVatandaşa sorduk: Bir telefona 14 bin TL verir misiniz?Vatandaşa sorduk: Bir telefona 14 bin TL verir misiniz?
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! 3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan Sudan'da ulusal diyalog

En Çok Okunan Haberler

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm çabaları boşa çıktı! 3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Proşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Proşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması! Kamarasında ölü bulundu

Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması!

Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı

Korku dolu anlar! Gece gündüze döndü

Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.