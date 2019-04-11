Sudan'da 'Devlet Başkanı görevi bıraktı' haberi sonrası sevinç gösterileri

Sudan ordusunun "önemli bir açıklama" yapması bekleniyor. Başkent Hartum'da binlerce kişi sokaklarda sevinç gösterileri düzenliyor.

Dubai merkezli el Hadas televizyonuna konuşan Kuzey Darfur eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Adil Mehcup Hüseyin, "Devlet Başkanı Beşir görevden ayrıldıktan sonra iktidarı üstlenecek bir askeri konseyin oluşturulması için istişareler yapılıyor" dedi.

Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA, ulusal istihbarat ve güvenlik servisinin, ülkedeki tüm siyasi mahkumların serbest bırakıldığını duyurduğunu bildirdi.

Reuters, askerlerin Ömer el Beşir'in partisi İslami Hareket'in genel merkezine baskın düzenlediğini de bildirdi.

BBC News Afrika Editörü Fergal Keane, ordunun açıklama yapmasının beklendiğini aktardı.

BBC Dünya Servisi Afrika Editörü Will Ross da Sudan halkının devlet televizyonunun "ordudan önemli açıklama" olarak lanse ettiği bilgilendirmenin başlamasını endişeli bir şekilde beklediklerini bildirdi.

Protestoları düzenleyen gruplar, halktan sokaklardan ayrılmamasını istiyor.

Protestocular yalnızca el Beşir'in değil tüm bakanların görevlerinden ayrılmalarını talep ediyor.



