HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ömer el-Beşir: Sudan, eski cumhurbaşkanını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceğini açıkladı

Ömer el-Beşir: Sudan, eski cumhurbaşkanını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceğini açıkladı

11.02.2020 18:52 | Son Güncelleme

Ömer el Beşir, Sudan'ın Darfur bölgesinde soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle suçlanıyor. El-Beşir, Hartum'da yargılandığı davada Aralık ayında yolsuzluktan suçlu bulunmuş ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ömer el-Beşir: Sudan, eski cumhurbaşkanını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceğini açıkladı

Sudan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı vatandaşlarını mahkemeye teslim etmeyi kabul etti. Bu karar ülkenin eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Lahey'deki mahkemede yargılanmasının kabul edildiği anlamına geliyor.

Hartum yönetimi bu ödünü, Darfur bölgesini denetleyen isyancı grupla yürütülen barış görüşmeleri kapsamında verdi.

Sudan Hükümet Sözcüsü Muhammed Hasan Eltaiş, "Yaraları iyileştirmezsek adalet sağlanamaz" dedi.

Ömer el-Beşir, Darfur'da 2003 yılında başlayan ve yaklaşık 300 bin kişinin öldürüldüğü çatışmalar sırasında soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle suçlanıyor.

1989'da askeri bir darbe ile yönetimi ele geçiren ve Sudan'da baskıcı bir yönetim kuran el-Beşir, geçen yıl Nisan ayında devrilmişti.

El-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanımayı reddediyordu.

Neyle suçlanıyor?

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, el-Beşir'i Darfur'da savaş suçları işlemekle suçlayan iddianameyi 2009 yılında hazırladılar ve yargılanmasını talep ettiler.

Birleşmiş Milletler Darfur'da, yerel silahlı gruplarla el-Beşir'e bağlı güçler ve hükümet tarafından desteklenen Cancavid milisleri arasında çıkan çatışmalar sonucu 2,5 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

El-Beşir, Aralık ayında Hartum'da yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezası aldı.

Fakat Sudan yasalarına göre 70 yaşın üzerindeki kişiler cezaevine gönderilmiyor.

76 yaşındaki el-Beşir de bu nedenle cezasını bir sosyal tesiste çekiyor.

Sudan'da el-Beşir hakkında ayrıca devrilmesyle sonuçlanan kitlesel gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesi suçlamasıyla da bir dava açılmıştı.

Ömer el-Beşir: Sudan, eski cumhurbaşkanını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceğini açıkladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
ABD'den İdlib açıklamasıABD'den İdlib açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Son dakika! AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline 4 günlük men cezası

AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı

Uçakta büyük panik! Çığlıklar yükseldi

Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu

Ciara fırtınası ülkeyi esir aldı

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştıran kişinin kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye'ye ateşkes çağrısı

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye'ye ateşkes çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.